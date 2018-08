EURÓPSKA LIGA: Godál s Krišákom si chcú užiť zápasy skupinovej fázy

Na archívnej snímke hráč Trnavy Boris Godál. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 31. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si po postupe do skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019 chcú ďalšie zápasy predovšetkým užiť. Po oslavách všetci netrpezlivo čakali na žreb, hráči i realizačný si však vo väčšine súperov nevyberali. Každý jeden tím má veľkú kvalitu, futbalová jeseň v Trnave bude mať v každom prípade grády.Po výhre 2:0 v Ľubľane sa Trnava do odvety nevrhla bezhlavo, ale čakala na svoju šancu. A keď prišla, Spartak nekompromisne udrel. Remíza 1:1 napokon poslala ďalej slovenského majstra.povedal po zápase Boris Godál, autor gólu z 12. minúty.Godálovi odvetný zápas chutil o to viac, že prvý sledoval iba v televízii, keďže v slovinskej metropole nemohol nastúpiť pre karty.Podobný osud ako kapitána Trnava postihol v odvete Lukáša Greššáka. Ten nemohol do kľúčového duelu zasiahnuť pre zranenie.povedal Greššák pre TASR.Stredopoliar Trnavy si súperov do skupinovej fázy vyberať nechcel, zápasy si chce užiť.