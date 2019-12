Európska liga: Greenwood dvoma gólmi zostrelil Alkmaar

Na snímke vľavo hráč United Mason Greenwood strieľa úvodný gól v zápase L-skupiny 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy vo futbale Manchester United - Partizan Belehrad 7. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 13. decembra (TASR) - Futbalisti anglického Manchestru United zavŕšili svoju úspešnú púť v skupinovej fáze Európskej ligy hladkou výhrou nad holandským Alkmaarom. Pod triumf 4:0 sa dvoma presnými zásahmi podpísal len 18-ročný talentovaný útočník Mason Greenwood. United so ziskom trinástich bodov obsadili v L-skupine prvé miesto.Oba tímy mali už v predstihu istotu postupu. Záverečná konfrontácia na Old Trafforde mala rozhodnúť už len o víťazovi skupiny. Po bezgólovom prvom polčase zverenci Ole Gunnar Solskjaera v tom druhom "zapli motor" a súpera zasypali štyrmi gólmi. Greenwood si aj svojím štvrtkovým výkonom pýta čoraz väčší časový priestor v zostave nórskeho kouča. "" citoval Solskjaera portál ESPN.Greenwood by mohol dostať viacej priestoru práve v nadchádzajúcom predvianočnom nabitom programe anglickej ligy. Už v ligovom súboji proti Tottenhamu Hotspur odohral plnú minutáž a Solskjaer bol s jeho výkonom mimoriadne spokojný.," dodal 46-ročný Nór, ktorý ho nepriamo porovnával s bývalým úspešným kanonierom "červených diablov" Wayneom Rooneym. "."Manchestru sa po nie príliš vydarenom úvode sezóny postupne začína dariť. Z posledných ôsmich zápasov v rámci Premier League a aj Európskej ligy dosiahol päť víťazstiev, dve remízy a len jedinú prehru.