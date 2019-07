EURÓPSKA LIGA: Jablonec sa naladil vysokým triumfom

Na snímke (vľavo) Jakub Považanec. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvetné zápasy 2. predkola EL 2019/2020:



Utorok 30. júla:



17:45 Lincoln Red Imps - Ararat-Armenia

Prvý zápas: 0:2



17:45 Suduva Marijampole - SP Tre Penne

Prvý zápas: 5:0



17:55 F91 Dudelange - Škendija Tetovo

Prvý zápas: 1:2



Streda 31. júla:



20:45 Čukarički Belehrad - Molde FK

Prvý zápas: 0:0



Štvrtok 1. augusta:



16:00 FC Astana - FC Santa Coloma

Prvý zápas: 0:0



16:00 Ordabasy Šymkent - FK Mladá Boleslav

Prvý zápas: 1:1



16:30 Kajrat Almaty - Hapoel Beer-Ševa

Prvý zápas: 0:2



17:00 Viitorul Constanta - KAA Gent

Prvý zápas: 3:6



18:00 FK Zorja Luhansk - Budučnost Podgorica

Prvý zápas: 3:1



18.00 KuPS Kuopio - Legia Varšava

Prvý zápas: 0:1



18:15 Universitatea Craiova - Honvéd Budapešť

Prvý zápas: 0:0



18:30 Debrecín - FC Turín

Prvý zápas: 0:3



18:30 Häcken - AZ Alkmaar

Prvý zápas: 0:0



18:30 Levski Sofia - AEK Larnaka

Prvý zápas: 0:3



18:30 Riga FC - Piast Glivice

Prvý zápas: 2:3



19:00 AEL Limassol - Aris Solún

Prvý zápas: 0:0



19:00 Apollon Limassol - Shamrock Rovers

Prvý zápas: 1:2



19:00 Dinamo Tbilisi - FK Gabala

Prvý zápas: 2:0



19:00 FK Liepaja - IFK Norrköping

Prvý zápas: 0:2



19:00 FK Jablonec - Pjunik Jerevan

Prvý zápas: 1:2



19:00 KÍ Klaksvík - FC Luzern

Prvý zápas: 0:1



19:00 Maccabi Haifa - Racing Štrasburg

Prvý zápas: 1:3



19:00 Malmö FF - NK Domžale

Prvý zápas: 2:2



19:00 Neftči Baku - Arsenal Tula

Prvý zápas: 1:0



19:00 Šeriff Tiraspol - Partizani Tirana

Prvý zápas: 1:0



19:00 FC Vaduz - FC MOL Vidi

Prvý zápas: 0:1



19:00 Zrinjski Mostar - FC Utrecht

Prvý zápas: 1:1



19:30 Bröndby Kodaň - Lechia Gdansk

Prvý zápas: 1:2



19:30 Ludogorec Razgrad - Valur Reykjavík

Prvý zápas: 1:1



19:30 Progres Niedercorn - Glasgow Rangers

Prvý zápas: 0:2



19:45 Esbjerg - Šachťor Soligorsk

Prvý zápas: 0:2



20:00 Gžira United - FK Ventspils

Prvý zápas: 0:4



20:00 Olimpija Ľubľana - Yeni Malatyaspor

Prvý zápas: 2:2



20:30 Eintracht Frankfurt - Flora Tallinn

Prvý zápas: 2:1



20:30 FCSB - Alaškert Jerevan

Prvý zápas: 3:0



20:30 Sturm Graz - FK Haugesund

Prvý zápas: 0:2



20:45 FC Aberdeen - Čichura Sačchere

Prvý zápas: 1:1



20:45 Linfield - HB Tórshavn

Prvý zápas: 2:2



20:45 NK Osijek - CSKA Sofia

Prvý zápas: 0:1



21:00 Crusaders FC - Wolverhampton Wanderers

Prvý zápas: 0:2



21:00 Vitoria Guimaraes - Jeunesse Esch

Prvý zápas: 1:0



21:00 Partizan Belehrad - Connah's Quay

Prvý zápas: 1:0



21:15 FC Stjarnan - Espanyol Barcelona

Prvý zápas: 0:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) - Sedem slovenských futbalistov môže zasiahnuť do hry počas odvetných zápasov 2. predkola Európskej ligy 2019/2020. Hrať sa bude od utorka, keď sú na programe tri duely, v stredu sa uskutoční jedno stretnutie a hlavná porcia 39 zápasov je nachystaná na štvrtok.Poľský Piast Glivice v bránke s Františkom Plachom zdolal doma FC Riga 3:2 a v odvete na trávniku súpera to nebude mať jednoduché. Jablonec v zostave so stredopoliarom Jakubom Považancom v prvom zápase prehral s Pjunikom Jerevan 1:2, doma však chce uspieť. Na severozápade Česka panuje pred odvetou skvelá nálada, Jablonec sa totiž v nedeľňajšom zápase najvyššej súťaže naladil triumfom nad Slováckom 6:0.Do hry by mohli zasiahnuť aj ďalší Slováci. Brankár Dušan Kuciak a krídelník Lukáš Haraslín z Lechie Gdansk cestujú na pôdu Bröndby Kodaň, doma Lechia zvíťazila 2:1. V Dánsku bude o postup bojovať aj Šachťor Soligorsk so stredopoliarom Júliusom Szökem, doma si Šachťor poradil s Esbjergom 2:0.Cyperský AEL Limassol uhral na pôde Arisu Solún bezgólovú remízu, prispel k tomu aj slovenský obranca Boris Godál. Brankár Tomáš Košický sedel v prvom zápase svojho VSC Debrecín na pôde FC Turín iba na lavičke, jeho tím podľahol 0:3.