EURÓPSKA LIGA: Kozák po prehre s Wolves: Stále sme v hre o postup

Na snímke tréner Slovana Ján Kozák ml. v zápase K-skupiny 3. kola Európskej ligy UEFA vo futbale Slovan Bratislava - Wolverhampton Wanderers 24. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Futbalisti slovenského majstra Slovana Bratislava utrpeli v skupine Európskej ligy UEFA 2019/20 prvú prehru. V 3. kole K-skupiny vo štvrtok na Tehelnom poli síce nad anglickým Wolverhamptonom Wanderers viedli po góle Andraža Šporara, ale v druhom dejstve za päť minút prišla otočka súpera po strele Romaina Saissa a zásahu Raula Jimeneza z penalty."Belasí" v elektrizujúcej atmosfére, ktorú na tribúnach vytvorilo takmer 20.000 detí do 14 rokov, v prvom polčase dominovali. Po prestávke sa ale výkon Wolves zlepšil a hostia využili chyby domácich na zisk druhého víťazstva v skupine za sebou. V tabuľke sa tak dostali so 6 bodmi na druhé miesto o bod za vedúcu Bragu, ktorá vyhrala na pôde Besiktasu Istanbul 2:1. Slovan je so 4 bodmi tretí.zhodnotil duel tréner Slovana Ján Kozák ml.Wanderers udreli v rozpätí piatich minút, najprv nepríjemnou strelou v 58. minúte vyrovnal Saiss a v 63. minúte premenil penaltu Jimenez, ktorého fauloval Vernon de Marco. Krátko pred touto pasážou vystriedal kouč Kozák Davida Holmana Marinom Ljubičičom, keďže maďarský stredopoliar nenapĺňal jeho očakávania.vysvetlil Kozák.Slovan utrpel na Tehelnom poli vôbec prvú súťažnú prehru. Začiatkom novembra ho čaká odveta vo Wolverhamptone, Kozák na ňu však ešte nemyslí.uviedol tréner 9-násobného majstra SR, ktorý na hre jeho tímu videl aj pozitíva:Slovan zaznamenal nepríjemnú domácu stratu bodov, stále sú však pred ním ešte tri zápasy v Anglicku (7. novembra), v Istanbule (28. novembra) a doma s Bragou (12. decembra).povedal na margo postupovej hry Kozák.Po zápase rezonovali aj ďalšie témy ako účasť detí na tribúnach či kvalita trávnika.vyjadril sa lodivod Slovana a k terénu podotkol: