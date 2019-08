EURÓPSKA LIGA: Medzi Slovanom a skupinovou fázou stojí Stochov PAOK

Na archívnej snímke hráči ŠK Slovan Bratislava počas tréningu. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava delí od tretej účasti v skupinovej fáze Európskej ligy úspech v dvojzápase s favorizovaným PAOK Solún. Úradujúceho gréckeho šampióna, ktorý získal v predchádzajúcej sezóne titul bez jedinej prehry a v 3. predkole Ligy majstrov potrápil Ajax Amsterdam, privítajú v úvodnom stretnutí play off vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli.Aj Slovan obhajuje titul v najvyššej domácej súťaži a po piatich fortunaligových kolách má na konte plný počet bodov pri skóre 17:1. Cez víkend triumfoval v myjavskom prechodnom domove ŠKF iClinic Sereď 4:0. Tretí zásah pridal Andraž Šporar, ktorý odohral len druhé ligové stretnutie.povedal slovinský útočník na oficiálnej stránke Slovana.Škvrna na úvode ročníka v podaní "belasých" je vypadnutie v 1. predkole LM so Sutjeskou Nikšič, ale odvtedy sa zverencom Jána Kozáka ml. darí v európskych súťažiach napredovať. V EL vyradili Feronikeli a Dundalk, teraz si zmerajú sily s omnoho zvučnejším súperom. PAOK v kádri so slovenským reprezentačným krídelníkom Miroslavom Stochom, síce neprešiel do play off LM, no na semifinalistu predchádzajúcej edície Ajax Amsterdam nestačil len tesne celkovým výsledkom 4:5. Pre Solúnčanov to pritom bol prvý súťažný test, grécku ligu odštartujú až v nedeľu.povedal srbský stredopoliar Aleksandar Čavrič.Bratislavčania si skupinovú fázu EL zahrali v ročníkoch 2011/2012, keď v play off vyradili AS Rím, a 2014/2015. Za ďalšou účasťou ich v domácom súboji poženie zaplnené Tehelné pole.vyhlásil Šporar a vypredané hľadisko si želá aj Čavrič:Duel Slovan - PAOK povedie chorvátska rozhodcovská trojica na čele s hlavným arbitrom Ivanom Bebekom. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS./štvrtok 22. augusta, 21.00 h, Tehelné pole, Dvojka RTVS/Bebek - Pataki, Zobenica (všetci Chor.)