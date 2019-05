EURÓPSKA LIGA: Petr Čech môže pri rozlúčke pomôcť Arsenalu i Sparte

Petr Čech, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále EL 2018/19:



FC Chelsea - FC Arsenal /streda 29. mája, 21.00 SELČ, Olympijský štadión, Baku, Dvojka RTVS/

rozhodcovia: Gianluca Rocchi - Filippo Meli, Lorenzo Manganelli (všetci Tal.)

Prehľad finálových zápasov Pohára UEFA/EL:



1971/72 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:1 a 1:1

1972/73 FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:2 a 0:2

1973/74 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2:2 a 2:0

1974/75 Borussia Mönchengladbach - Twente Enschede 0:0 a 5:1

1975/76 FC Liverpool - FC Bruggy 3:2 a 1:1

1976/77 Juventus Turín - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2

1977/78 PSV Eindhoven - SEC Bastia 0:0 a 3:0

1978/79 Borussia Mönchengladbach - CZ Belehrad 1:1 a 1:0

1979/80 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 3:2 a 0:1

1980/81 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4

1981/82 IFK Göteborg - SV Hamburg 1:0 a 3:0

1982/83 RSC Anderlecht Brusel - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1

1983/84 Tottenham Hotspur - Anderlecht Brusel 1:1 a 1:1 (4:3 rozstrel z 11 m)

1984/85 Real Madrid - Videoton Székesfehérvár 3:0 a 0:1

1985/86 Real Madrid - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2

1986/87 IFK Göteborg - Dundee United 1:0 a 1:1

1987/88 Bayer Leverkusen - Espaňol Barcelona 0:3 a 3:0 (3:2 rozstrel z 11 m)

1988/89 SSC Neapol - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3

1989/90 Juventus Turín - AC Fiorentina 3:1 a 0:0

1990/91 Inter Miláno - AS Rím 2:0 a 0:1

1991/92 Ajax Amsterdam - AC Turín 2:2 a 0:0

1992/93 Juventus Turín - Borussia Dortmund 3:1 a 3:0

1993/94 Inter Miláno - Austria Salzburg 1:0 a 1:0

1994/95 AC Parma - Juventus Turín 1:0 a 1:1

1995/96 Bayern Mníchov - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1

1996/97 Schalke 04 Gelsenkirchen - Inter Miláno 1:0 a 0:1 (4:1 rozstrel z 11 m)

1997/98 Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:1) v Paríži

1998/99 AC Parma - Olympique Marseille 3:0 (2:0) v Moskve

1999/00 Galatasaray Istanbul - Arsenal Londýn 0:0 v Kodani (4:3 rozstrel z 11 m)

2000/01 FC Liverpool - CD Alaves 5:4 pp (4:4, 3:1) v Dortmunde

2001/02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 (2:0) v Rotterdame

2002/03 FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 pp v Seville

2003/04 FC Valencia - Olympique Marseille 2:0 v Göteborgu

2004/05 CSKA Moskva - Sporting Lisabon 3:1 v Lisabone

2005/06 FC Sevilla - FC Middlesbrough 4:0 v Eindhovene

2006/07 FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:2 v Glasgowe (3:1 rozstrel z 11 m)

2007/08 Zenit Petrohrad - Glasgow Rangers 2:0 v Manchestri

2008/09 Šachtar Doneck - Werder Brémy 2:1 pp v Istanbule'

2009/10 Atletico Madrid - FC Fulham 2:1 pp v Hamburgu

2010/11 FC Porto - Sporting Braga 1:0 v Dubline

2011/12 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 v Bukurešti

2012/13 Benfica Lisabon - Chelsea Londýn 1:2 v Amsterdame

2013/14 FC Sevilla - Benfica Lisabon 0:0 V Turíne (4:2 rozstrel z 11 m)

2014/15 FC Sevilla - Dnepr Dnepropetrovsk 3:2 vo Varšave

2015/16 FC Liverpool - FC Sevilla 1:3 v Bazileji

2016/17 Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 v Štokholme

2017/18 Olympique Marseille - Atletico Madrid 0:3 v Lyone



/od ročníka 1997/98 sa finále hrá na jeden zápas/



Najúspešnejšie kluby:



FC Sevilla 5 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016)

FC Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)

Juventus Turín 3 (1977, 1990, 1993)

Inter Miláno 3 (1991, 1994, 1998)

Atlético Madrid 3 (2010, 2012, 2018)

Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)

Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984)

Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002)

IFK Göteborg 2 (1982, 1987)

Real Madrid 2 (1985, 1986)

AC Parma 2 (1995, 1999)

FC Porto 2 (2003, 2011)



Víťazi podľa krajín:



Španielsko 11

Taliansko 9

Anglicko 8

Nemecko 6

Holandsko 4

Portugalsko 2

Rusko 2

Švédsko 2

Belgicko 1

Turecko 1

Ukrajina 1

Baku 29. mája (TASR) - Týždeň anglických klubov v súbojoch o európske trofeje odštartujú futbalisti FC Chelsea a FC Arsenal v stredu o 21.00 SELČ na Olympijskom štadióne v Baku vo finále Európskej ligy. Chelsea sa v súťaži radovala v roku 2013, Arsenal ešte netriumfoval v nej ani v jej predchodcovi Pohári UEFA. Vo finále sezóny 1999/00 prehral s Galatasarayom Istanbul v jedenástkovom rozstrele a motiváciu mu zvyšuje aj vidina miestenky v Lige majstrov, ktorú si na rozdiel od Chelsea nevybojoval v anglickej lige.Pôjde o tretí vzájomný súboj londýnskych rivalov v tomto ročníku. Chelsea doma uspela 3:2, Arsenal na vlastnom štadióne zvíťazil 2:0. Na európskej scéne sa stretli jedine vo štvrťfinále LM 2003/04, keď postúpila Chelsea súhrnným výsledkom 3:2. "Modrí" si vo vyraďovacej fáze postupne poradili s Malmö FF, Dynamom Kyjev, Slaviou Praha a Eintrachtom Frankfurt. "Kanonieri" vyradili BATE Borisov, Stade Rennes, SSC Neapol a FC Valencia.Chelsea ukončila púť Slavie vo štvrťfinále, Arsenal môže finálovým víťazstvom pomôcť pražskej Sparte. Brankár Petr Čech prežil v Chelsea jedenásť rokov a získal pätnásť trofejí a pokiaľ sa dočká prvého európskeho triumfu s Arsenalom, posunie svoj ďalší bývalý klub priamo do skupinovej časti nasledujúcej edície EL.vyhlásil 37-ročný Čech, pre ktorého to bude rozlúčkový zápas v profesionálnej kariére. V roku 2013 bol pri úspechu Chelsea v tejto súťaži.Je možné, že veľká rozlúčka sa bude konať aj na opačnej strane. Eden Hazard síce už v sezóne 2012/13 pôsobil v Chelsea, ale víťazné finále musel vynechať pre zranenie. Jeho meno sa hlasno spája predovšetkým s možným prestupom do Realu Madrid, no belgický stredopoliar chce najprv zariadiť trofej pre svoj súčasný klub.povedal Hazard na oficiálnom webe Chelsea.V kádri Chelsea je pre zranenie kolena vážne ohrozený štart francúzskeho stredopoliara N'Gola Kantého. Arsenal nemôže rátať s Henrichom Mchitarjanom, arménsky stredopoliar sa rozhodol nevycestovať do Azerbajdžanu pre obavy o bezpečnosť. Obe krajiny vedú dlhoročný spor o oblasť Náhorného Karabachu, nemajú medzi sebou diplomatické vzťahy a na začiatku 90. rokov viedli vojnu. Napriek politickému napätiu azerbajdžanská strana ubezpečila, že počas finále Mchitarjanovi ani jeho rodine nehrozí nebezpečenstvo. Hráč však neúčasťou neprekvapil, do Azerbajdžanu odmietol cestovať pred štyrmi rokmi, keď pôsobil v Borussii Dortmund, aj vlani. Európska futbalová únia (UEFA) rešpektuje jeho rozhodnutie.Aj z tohto dôvodu vyvolala voľba dejiska kritiku. Baku sa uchádzalo dokonca o finále LM, ktoré dostal Madrid, napokon hostí záverečný súboj druhej najprestížnejšej klubovej súťaže. Olympijský štadión privíta tiež štyri zápasy majstrovstiev Európy 2020 vrátane štvrťfinále a Azerbajdžan sa chce aspoň takýmto spôsobom zviditeľniť na európskej futbalovej mape, no sú s tým spojené problémy. Pre fanúšikov anglických klubov je náročné a nákladné dopraviť sa do krajiny. Medzi metropolami je nedostatok priamych letov a priaznivcov z Londýna stála letenka vyše 1000 libier, Chelsea a Arsenal preto vrátili viac ako polovicu z 12.000 vstupeniek.Duel na štadióne s kapacitou 68.700 miest povedú rozhodcovia z Talianska na čele s hlavným arbitrom Gianlucom Rocchim. Bude to prvý zápas v histórii Európskej ligy, v ktorom budú mať k dispozícii VAR. Tímy môžu využiť štvrté striedanie, pokiaľ stretnutie dospeje do predĺženia. Priamy prenos odvysiela RTVS na Dvojke.