EURÓPSKA LIGA: Polícia v Baku monitoruje fanúšikov Arsenalu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 29. mája (TASR) - Niektorí fanúšikovia futbalového klubu Arsenal Londýn sa v dejisku finálového zápasu Európskej ligy v Baku dostali do pozornosti polície. Priaznivci "kanonierov" sa v uliciach azerbajdžanskej metropoly prechádzali s dresmi svojho hráča Henricha Mchitarjana, na čo s nevôľou reagovali strážcovia zákona.Arménsky futbalista do Baku nepricestoval. Arménsko a Azerbajdžan totiž vedú dlhodobo spor o územie Náhorný Karabach, ktorý v minulosti niekoľkokrát prerástol do ozbrojeného konfliktu. Tridsaťročný stredopoliar svoju absenciu vo finále EL odôvodnil obavami o svoju bezpečnosť. Azerbajdžanské úrady však odmietli, že by Mchitarjanovi čokoľvek hrozilo v Baku.povedala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Azerbajdžanu Leyla Abdullayevová.V britských médiách i na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom je vidieť, ako policajti zastavujú fanúšikov Arsenalu, ktorí majú na sebe Mchitarjanov dres. Podráždení priaznivci londýnskeho klubu museli chvíľu čakať, kým príslušník polície nahlásil niečo do vysielačky, neskôr im umožnil pokračovať v ceste ulicami Baku.