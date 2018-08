EURÓPSKA LIGA: Ševela chcel viac fanúšikov, tímu chýbajú ťažšie duely

Na snímke tréner ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Viedeň 17. augusta (TASR) - Futbalový Slovan potrebuje viac ťažkých zápasov a musí byť efektívny v gólových šanciach. Iba tak môže podľa jeho trénera Martina Ševelu uspieť v pohárovej Európe. Trénerpovažuje prehru 0:4 v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 za krutú, ale podľa neho treba športovo uznať kvalitu Rapidu Viedeň, ktorý mal postupu do play off bližšie.Rapid urobil dôležitý krok k úspechu už pred týždňom na Pasienkoch, kde strelil úvodný gól zápasu. Práve ten donútil Slovan k riziku v odvete za stavu 2:0 pre domácich. Rakúšania navyše v prvom zápase nastrelili brvno, dali sia nepremenili pokutový kop. Odveta teda mohla byť pre Slovan ešte ťažšia. Všetko však mohlo byť inak, keby Savičevič s Mohom premenili za stavu 0:1 dve obrovské šance.povedal Ševela.Hráči Slovana pred druhým gólom protestovali u hlavného rozhodcu pre situáciu, ktorá mu predchádzala. Súboj Salátu s domácim hráčom bol hraničný a vďaka nemu sa napokon dostali domáci do prečíslenia.uviedol tréner Slovana, ktorý vzápätí porovnal rozdiel medzi domácou súťažou a medzinárodnou konfrontáciou:Slovanu robila v prvom polčase problémy aj agresivita Rapidu, jeho hráči išli do súbojov naozaj od podlahy.povzdychol si Ševela.Kormidelník Slovana sa po vypadnutí z EL posťažoval aj na domácich organizátorov, ktorí nepustili fanúšikov "belasých" do sektoru počas zápasu, ale nepáčili sa mu aj iné okolnosti.