EURÓPSKA LIGA: Slavia vypadla s Chelsea so cťou

Hráč Chelsea Eden Hazard (vľavo) bojuje o loptu s Ibrahimom-Benjaminom Traoreom zo Slavie v 2. zápase štvrťfinále Európskej ligy Chelsea Londýn - Slavia Praha na štadióne v Londýne 18. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. apríla (TASR) - Nevydarený úvod odvety štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2018/2019 zmaril futbalistom Slavie Praha šancu na postup medzi štyri najlepšie tímy. Vo štvrtkovom zápase na Stamford Bridge prehrávali s Chelsea Londýn v 17. minúte už 0:3, no domácim napokon podľahli tesne 3:4. Českí fanúšikovia, ktorí merali cestu do Anglicka, ocenili bojovnosť svojich hráčov a po zápase ich odmenili "".citoval portál idnes.cz trénera" Jindřicha Trpišovského.Slavia prehrávala po úvodnom dejstve 1:4. Po zmene strán skorigoval dvoma krásnymi strelami na rozdiel jediného gólu Petr Ševčík. Po hodine hry mohol skompletizovať hetrik, vo veľkej príležitosti však zaváhal. "uviedol 24-ročný stredopoliar.vyhlásil podľa klubového webu kouč "The Blues" Maurizio Sarri.Chelsea vyrovnala rekord Atletica Madrid, keď nenašla premožiteľa v 15 stretnutiach EL za sebou. Víťaz súťaže z roku 2013 sa v súboji o semifinále stretne s nemeckým Eintrachtom Frankfurt.Po zápase zaujala pekná rozlúčka českých fanúšikov s hráčmi Slavie priamo na štadióne, ktorú nechal v priamom prenose bežať aj režisér vysielania.