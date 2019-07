EURÓPSKA LIGA: Slovan postúpil cez Feronikeli

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Odvetný zápas 2. predkola EL 2019/2020:



KF Feronikeli - ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:1)



Góly: 19. De Marco, 54. Holman. Rozhodovali: Frid - Yakobov, Barbiro (všetci Izr.), ŽK: Prekazi, Hoti, Islami, Topalli- De Marco, Bajrič, ČK: 87. Zeka (Feronikeli)



Feronikeli: Smakiqi - Islami (68. Topalli), Prekazi, Lladrovci, Hoxha - Bojku (60. Zeka), Fazliu, Dabiqaj - Carioca, Hoti (77. Krkotič) - Rexha



Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Bajrič (83. Strelec), De Kamps - Holman (64. Nono) - Daniel (71. Ratao), Šporar, Moha

Priština 30. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v dnešnej odvete 2. predkola Európskej ligy na ihrisku kosovského KF Feronikeli 2:0 a po triumfe 2:1 na Tehelnom poli postúpili do ďalšej fázy. Skóre otvoril v 19. minúte Vernon De Marco, po prestávke pridal druhý gól David Holman.V treťom predkole Európskej ligy narazí Slovan na zdolaný tím z 2. predkola Ligy majstrov. Bude to buď írsky FC Dundalk, alebo azerbajdžanský FK Karabach, ich vzájomný zápas je na programe v stredu 31. júla. Prvé zápasy 3. predkola Európskej ligy sú na programe vo štvrtok 8. augusta, odvety o týždeň neskôr 15. augusta.Slovan pricestoval do Kosova bez vykartovaného Ljubičiča, no so Šporarom, ktorý v uplynulom ligovom zápase nehral. "Belasí" mali od začiatku zápasu prevahu, loptu držali častejšie na kopačkách. Hrali trpezlivo, no prvú väčšiu šancu mali domáci po 14. minútach.Po centri z pravej strany minul loptu tesne Hoti, hneď po ňom pálil nebezpečne z uhla Hoxha. V 19. minúte však nacentroval sprava Holman a De Marco vyskočil v šestnástke najvyššie - 0:1. V 34. mohli vyhrávať Bratislavčania už o dva góly, no Šporar len tesne nedočiahol na strieľanú prihrávku de Kampsa.Do druhého polčasu vstúpili zverenci Jána Kozáka opäť aktívne. Hneď v jeho úvode mali možnosť štandardnej situácie, Moha z dobrej vzdialenosti tesne prestrelil. V 54. minúte už však Slovanu vyšla akcia, keď Šporar poslal loptu Holmanovi a maďarský reprezentant ju poslal do siete domácich po druhý raz - 0:2.Greif vzápätí na druhej strane zneškodnil veľkú šancu Fazliuovi. "Belasí" však mali zápas aj naďalej pod kontrolou a jediná veľká šanca domácich v 2. polčase ich nevyviedla z miery. Naopak, na druhej strane mohol zvýšiť po peknej individuálnej akcii Šporar. Slovan si v závere pohodlne postrážil svoj triumf a po prvý raz v tejto sezóne v pohárovej Európe neinkasoval.