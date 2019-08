EURÓPSKA LIGA: Slovan postúpil do play off

Na snímke zľava Jurij Medveděv (Slovan), Patrick McEleney a Dane Massey (obaja Dundalk) v odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy FC Dundalk - ŠK Slovan Bratislava 13. augusta 2019 v Dubline. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 13. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v dnešnom odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 v Dubline nad FC Dundalk 3:1. Po víťazstve 1:0 v prvom zápase na Tehelnom poli si "belasí" vybojovali postup do majstrovskej vetvy play off Európskej ligy, v ktorej sa stretnú so zdolaným tímom z 3. predkola Ligy majstrov, gréckym PAOK Solún.