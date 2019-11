EURÓPSKA LIGA: Slovan prehral vo Wolverhamptone. Wolverhampton - Slovan Bratislava 1:0

Na snímke hráči Wanderers oslavujú gól, vľavo brankár Slovana Dominik Greif s loptou v zápase K-skupiny 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy vo futbale Wolverhampton Wanderers -ŠK SLovan Bratislava v 7. novembra 2019. Foto: TASR Na snímke hráči Wanderers oslavujú gól, vľavo brankár Slovana Dominik Greif s loptou v zápase K-skupiny 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy vo futbale Wolverhampton Wanderers -ŠK SLovan Bratislava v 7. novembra 2019. Foto: TASR

Wolverhampton Wanderers - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)



Gól: 90.+2 Jimenez.

Rozhodovali: Nijhuis - Balder, Goossens (všetci Hol.),

ŽK: Jimenez (Wolverhampton)

29 789 divákov



Wolverhampton: Patricio - Dendoncker, Coady, Kilman - Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre (90.+7 Jonny) - Traore (90.+10 Bennett), Jimenez, Neto (69. Cutrone)



Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič (89. Ljubičič), Abena, Božikov, De Marco - Dražič, De Kamps, Rabiu (90.+6 Rabiu) - Ratao (70. Suchockij), Šporar

Tabuľka K-skupiny:



1. Braga 4 3 1 0 8:4 10



2. Wolverhampton 4 3 0 1 4:2 9



3. SLOVAN 4 1 1 2 7:7 4



4. Besiktas 4 0 0 4 4:10 0

Wolverhampton 7. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom stretnutí 4. kola K-skupiny Európskej ligy na pôde Wolverhamptonu Wanderers 0:1. Brankár Dominik Greif chytil jedenástku, no v nadstavenom čase nestačil na hlavičku Raula Jimeneza. Záver zápasu poznačilo zranenie Kenana Bajriča, ktorého museli po niekoľkominútovom ošetrovaní odniesť na nosidlách.Zverenci Jána Kozáka ml. sa najbližšie predstavia 28. novembra na ihrisku Besiktasu Istanbul.Slovan nastúpil v defenzívnejšom rozostavení, ale hneď v úvode ukázal, že na trávnik favorita neprišiel len brániť. Mal náznaky šancí po štandardnej situácii hlavičkou De Marca aj z hry centrom Šporara. Potom už pohrozili domáci, Greif si poradil s tečovanou strelou Nevesa.Slovan hral naďalej vyrovnanú partiu a nedostával sa pod tlak, jeho obrana odvrátila aj nebezpečný center Vinagreho. V 24. minúte podržal hostí Greif, ktorý vytesnil krížny pokus Jimeneza k pravej žrdi. V 34. minúte sa k odrazenej lopte dostal Šporar, no jeho strela nebola dostatočne razantná ani umiestnená, aby ohrozila Patricia v domácej bránke."Belasí" udržali bezgólový stav aj v 51. minúte, keď hlavný rozhodca Nijhuis nariadil pokutový kop po kontakte Božikova s Netom na hranici šestnástky. Greif vystihol jedenástku Nevesa a zarobil si na označenie muž zápasu. Brankár Slovana sa opäť vyznamenal v 58. minúte, poradil si s netradičným zakončením Dohertyho, ktorý si zabehol za obranu na ľahučkú loptu spoza šestnástky.Tlak Wolverhamptonu začínal naberať na obrátkach, ale Slovanu sa ho aj v druhom polčase darilo otupiť. Hostia sa v záverečných dvadsiatich minútach sústredili výhradne na defenzívu, čo naznačilo aj striedanie Suchockého za Rataa.V závere riadneho hracieho času sa nehralo vyše jedenásť minút pre zranenie Bajriča, ktoré mu snahou o nožničky spôsobil Jimenez a videl žltú kartu. Arbitri nadstavili dvanásť minút a v tomto úseku padol jediný gól, Traore poslal tečovaný center, Abena neubránil Jimeneza a ten hlavičkou rozhodol o výsledku.Vernon de Marco, obranca Slovana: "Je to pre nás teraz sklamanie. Dnes sme boli lepší. Nie je to slovenská liga, musíme si uvedomiť, že to bol ťažký zápas. Bojovali sme až do konca. Možno sme mali málo šancí v ofenzíve. Matematicky ešte máme šancu na postup a pobijeme sa o to. Už budúci zápas musíme odovzdať všetko, čo je v nás."Dominik Greif, brankár Slovana: "O Bajričovi nemám informácie. Dostal kopanec do hlavy a bol v kŕči. Bolo to náročné stretnutie. Oni ukázali veľkú kvalitu, podali iný výkon ako u nás. My sme neboli nebezpeční až tak veľmi v ofenzíve. Škoda, remízu sme mohli udržať. Naozaj, škoda toho."