EURÓPSKA LIGA: Slovan prekvapil a doma zdolal PAOK Solún

Na snímke zľava v popredí Fernando Varela (PAOK Solún), Andraž Šporar (ŠK Slovan Bratislava) a Leo Matos (PAOK Solún) počas prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún, 22. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Prvý zápas play off EL UEFA 2019/20:



ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún 1:0 (0:0)

Gól: 90.+4 Abena. Rozhodovali: Bebek - Pataki, Zobenica (všetci Chor.), ŽK: Medveděv, Abena, Ljubičič - Matos, Crespo, Soares, Akpom, 20.233 divákov



Slovan: Greif - Medveděv, Abena, Božikov, De Marco - Ljubičič, De Kamps (76. Nono) - Čavrič (54. Ratao), Holman, Moha (87. Daniel) - Šporar



PAOK: Paschalakis - Matos, Varela, Crespo, Giannoulis - Jaba, Esiti (76. Soares), Kaddouri, Biseswar (80. STOCH) - Akpom, Pelkas (65. Šwiderski)

Snímka z prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún, 22. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom prvom zápase play off Európskej ligy UEFA 2019/2020 na Tehelnom poli nad gréckym PAOK Solún 1:0. O triumfe slovenského majstra rozhodol v nadstavenom čase holandský obranca Myenty Abena.Hostia z Grécka mali v zápase prevahu, už v siedmej minúte nastrelil Leo Jaba brvno, ale ďalšie gólové šance si už nevypracovali. Pre trénera Jána Kozáka ml. to bol deviaty zápas na lavičke Slovana, v každom dokázal zvíťaziť.Odvetný zápas je na programe o týždeň 29. augusta o 19.00 SELČ na štadióne Toumba v Solúne.Prvú strelu vyslal na bránku v 3. minúte spoza šestnástky Ljubičič, no brankár Paschalakis loptu bezpečne chytil. Krátko nato prišla aj prvá gólová šanca zápasu, mal ju hosťujúci Jaba. Stredopoliar PAOK si zasekol obrancu a ľavačkou namieril do brvna Greifovej bránky. Slovan odpovedal hlavičkou De Marca po rohovom kope, ktorá len tesne minula cieľ. V 17. minúte po rýchlej kombinácii Solúnčanov chýbali Jabovi k zakončeniu len centimetre, obrana "belasých" napokon dostala loptu do bezpečia. Hostia mali postupne loptu častejšie na kopačkách a Slovan čakal na brejk. Domácim však chýbalo zrýchlenie a hráčom PAOK moment prekvapenia. Preto sa najmä dobre pracujúce defenzívy postarali o polčasový bezgólový sumár.Po prestávke pohrozili hostia, prudký center pozdĺž šestnástky tesne minul Pelkas. Na druhej strane sa do brejku dostal Čavrič, dostal sa do kontaktu s Paschalakisom, oboch museli ošetrovať. PAOK mohol otvoriť skóre v 51. minúte, no súboj Pelkasa s Greifom vyhral brankár Slovana. Tlak hostí postupne narastal, ich hráči niekoľkokrát odobrali loptu slovanistom na ich polovici, no gólovú šancu si vypracovať nedokázali. "Belasí" odpovedali strelami Šporara a Rataa, tie však Paschalakisa nevystrašili. "Vystrašení" však zostali usporiadatelia, keď v 76. minúte vbehla na ihrisko odvážna sporoodetá fanúšička, za búrlivého potlesku tribún ju však včas spacifikovali. Desať minút pred koncom duelu vybehol na trávnik v drese hostí slovenský reprezentant Miroslav Stoch. Duel sa dočkal gólového rozuzlenia v nadstavenom čase, keď zaváhanie gréckej obrany využil Abena a Slovanu dal do odvety jednogólový náskok.(zdroj: RTVS):