EURÓPSKA LIGA:Slovan proti Brage bez suspendovaných de Kampsa a Rabiua

6. kolo skupinovej fázy EL 2019/2020, K-skupina, štvrtok 21.00 SEČ, Tehelné pole:

tabuľka K-skupiny:

1. Braga 5 3 2 0 11:7 11 - postup



2. Wolverhampton 5 3 1 1 7:5 10 - postup



3. SLOVAN 5 1 1 3 8:9 4



4. Besiktas 5 1 0 4 6:11 3

Bratislava 11. decembra (TASR) - S ambíciou dosiahnuť pred peknou návštevou dobrý výsledok idú futbalisti Slovana Bratislava do záverečného duelu K-skupiny Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti portugalskému Sportingu Braga. Vo štvrtok sa na Tehelnom poli rozlúčia s úspešnou jeseňou, v ktorej už odohrali 35 zápasov. Zverenci trénera Jána Kozáka ml. už síce nemôžu postúpiť do šestnásťfinále, prvýkrát v skupine ale môžu hrať doma pred platiacimi divákmi.Podľa Kozáka chcúhrať tak, aby sa s pohárovou Európou rozlúčili ziskom bodov. Mohli by tak v prípade výhry vyrovnať 7-bodový rekord Spartaka Trnava v skupine EL z minulého roka. Budú im však chýbať suspendovaní Joeri De Kamps a Ibrahim Rabiu.povedal na stredajšej tlačovej konferencii kouč úradujúceho slovenského majstra. Ani zdravotný stav tímu nie je najlepší.Predzápasový tréning Slovana sa uskutoční na susedných Pasienkoch, aby sa ochránil trávnik na Tehelnom poli:Za kabínu dostal pred médiami priestor 27-ročný argentínsky obranca Vernon de Marco. Podľa neho bude pre Slovan výhodou domáce prostredie: "Zadák domácich tvrdí, že sa Slovan musí sústrediť najmä na seba:Hoci sa očakáva chladné počasie, na tribúny by si malo nájsť cestu množstvo fanúšikov.uviedol de Marco a kouč Kozák k téme doplnil:Momentálne je predaných vyše 9000 lístkov, v klube dúfajú v návštevu okolo 12 až 13-tisíc divákov. Zápas v priamom televíznom prenose prinesie RTVS. Povedú ho arbitri z Poľska, ako hlavný Pawel Gil. Vstupenky sú v predaji on-line na Ticketmedia.sk. Osobný predaj vstupeniek bude prebiehať aj v deň zápasu, v pokladnici na Tehelnom poli od 10.00 h do úvodného výkopu./Pawel Gil - Konrad Sapela, Marcin Borkowski (všetci Poľ.), priamy prenos RTVS/Wolverhampton Wanderers - Besiktas Istanbul /Andris Treimanis (Lot.)