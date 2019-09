EURÓPSKA LIGA: Slovan začína proti Besiktasu, Šporar: Urobíme maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

1. kolo skupinovej fázy EL 2019/20

štvrtok 19. septembra, 21.00 h., Tehelné pole:



Slovan Bratislava - Besiktas Istanbul

rozhodujú: Kristo Tohver - Silver Koiv, Aron Härsing (všetci Est.)

Bratislava 19. septembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vo štvrtok otvoria boje v základnej K-skupine Európskej ligy 2019/20 na Tehelnom poli proti tureckému Besiktasu Istanbul (21.00 h.). Pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) sa bude hrať bez divákov, na tribúny sa však dostanú deti do 14 rokov, čo umožňujú pravidlá UEFA. V druhom stretnutí skupiny privíta anglický Wolverhampton Wanderers portugalský Sporting Braga (21.00 SELČ).Rekordný deväťnásobný slovenský šampión je prvý klub spod Tatier, ktorý si zahrá skupinovú fázu EL tretíkrát. Prvý raz "belasí" hrali skupinu európskeho pohára číslo dva v sezóne 2011/12, keď pod vedením Vladimíra Weissa vyradili v play off AS Rím so španielskym koučom Luisom Enriquem. V F-skupine potom v konkurencii Athletica Bilbao, Paríža St. Germain a Red Bull Salzburg získali iba bod. Druhýkrát bojovali s koučom Františkom Strakom, ktorého neskôr nahradil Jozef Chovanec, v I-skupine EL v ročníku 2014/15, ale v konkurencii Young Boys Bern, SSC Neapol a postfederálneho rivala Sparty Praha nezískali ani bod a strelili len jeden gól. Slovenský futbal bude mať v skupine EL svojho reprezentanta druhýkrát za sebou, v minulom ročníku Spartak Trnava získal v D-skupine v spoločnosti Fenerbahce Istanbul, Dinama Záhreb a Anderlechtu Brusel 7 bodov. Skupinovú fázu už neexistujúceho Pohára UEFA si zahrala v sezóne 2008/09 aj MŠK Žilina.Zverenci trénera Jána Kozáka ml. sa po "prepadáku" v 1. predkole Ligy majstrov s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič, na ktorý doplatil výpoveďou tréner Martin Ševela, rehabilitovali v EL. Vyradili kosovský Feronikeli, írsky Dundalk a v play off aj favorizovaného gréckeho majstra PAOK Solún (1:0 doma, 2:3 vonku).Pri predchádzajúcich účastiach v skupine Slovan v úvodných domácich zápasoch tiež hostil zvučné mená, Bilbau podľahol 1:2 a Neapolu 0:2. Ako uviedla oficiálna internetová stránka UEFA, Slovan ťahá v skupine EL sériu deviatich prehier, čo je negatívny rekord súťaže. "Belasí" sa na 15-násobného majstra Turecka naladili víťazstvom nad Trnavou 2:0. Kouča Kozáka však mohol potešiť viac výsledok ako hra, ktorá má ale v derby vždy svoje špecifiká.uviedol bývalý slovenský reprezentant. Proti "andelom" otvoril skóre po peknej akcii slovinský útočník Andraž Šporar, ktorý sa gólom do siete Poľska v kvalifikácii EURO 2020 presadil aj počas septembrového asociačného termínu.povedal pre klubový web 25-ročný kanonier.Besiktas vedený trénerom Abdullahom Avcim je v Süper Lig aktuálne až na 13. mieste, keď v štyroch kolách získal štyri body. Naposledy v lige prehral na pôde Gaziantepu 2:3, keď jeho hráči dostali dve červené karty.uviedol Šporar.Turecký zástupca hral v skupine EL aj v uplynulom ročníku, nepostúpil ale do šestnásťfinále, keď v konkurencii Malmö, Genku a Sarpsborgu skončil až tretí. Slovan a Besiktas sa v pohárovej Európe vo vzájomnom súboji ešte nikdy nestretli. Slovan má s klubmi z Turecka len jednu takúto skúsenosť, v sezóne 1996/97 v Pohári UEFA doma zdolal Trabzonspor 2:1, vonku s ním prehral 1:4. Besiktas hral so slovenskými klubmi dvakrát a vždy v už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov (PVP). V sezóne 1993/94 vyradil FC Košice po domácej výhre 2:0 a prehre vonku 1:2. V ročníku 1998/99 "čierni orli" vyradili Trnavu po domácej výhre 3:0, resp. prehre 1:2 vonku.Duel povedú rozhodcovia s Estónska, ako hlavný Kristo Tohver, na čiarach mu budú asistovať Silver Koiv a Aron Härsing. Zápas v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.