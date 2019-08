EURÓPSKA LIGA: Slovan zdolal Dundalk 1:0, v 87. minúte rozhodol Holman

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení gólu počas stretnutia 3.predkola Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Dundalk 7. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

ŠK Slovan Bratislava - FC Dundalk 1:0 (0:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v stredu v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 nad írskym FC Dundalk 1:0. O osude duelu na Tehelnom poli rozhodol v 87. minúte Dávid Holman.Odveta je na programe v utorok 13. augusta o 21.00 h SELČ v Dubline na štadióne Tallaght.Prvý zápas 3. predkola EL UEFA 2019/202087. Holman. Rozhodovali: Schneider - Debart, Zitouni (všetci Fr.), ŽK: De Marco, Šporar - Cleary, 9980 divákov.Greif – Medveděv, Abena, Božikov, De Marco – Ljubičič, De Kamps – Ratao (67. Dražič), Holman, Moha (77. Daniel) – Šporar (80. Čavrič)Rogers - Gannon, Cleary, Boyle, Massey - Shields - Mountney, Murray (69. McEleney), McGrath, Duffy (88. Kelly) - Hoban (88. Dummigan)Úvod stretnutia bol opatrný, hralo sa prevažne v strede ihriska. Íri hrali blízko pri sebe a Slovan mal problémy zakladať útočné akcie po krídlach i stredom. "Belasí" však mali loptu častejšie na kopačkách a v 12. minúte po rohovom kope Holman len tesne minul loptu hlavou Ljubičič. Hostia mali na hrote osamoteného Hobana, k lopte sa dostával iba sporadicky. Slovan sa dostal do šance v 28. minúte, keď Holman vysunul Rataa, ktorý však kolmou prihrávkou nenašiel v šestnástke Šporara. Vzápätí sa dostal k lopte Moha, ale v dobrej pozícii prestrelil. Dundalk odpovedal onedlho rýchlym protiútokom, strelu Duffyho z ľavej strany vyrazil Greif na roh. V prvom polčase potom zaujala už len strela Medveděva tesne vedľa žrde, nepresná hlavička Šporara v šestnástke a strela Mohu, ktorá rovnako neskončila v sieti.Po prestávke sa Slovan pustil do súpera a vytváral si tlak. Najskôr po centri do šestnástky zahrali hostia rukou, ale pokutový kop rozhodca neodpískal. Vzápätí prišli šance Rataa, Ljubičiča a Medveděva, ani jeden z nich nedokázal poslať loptu do siete z tesnej vzdialenosti. Šancu mal potom aj Dundalk, McGrath namieril len do bočnej siete. V druhom polčase sa hralo prakticky len na polovici Dundalku, diváci si pýtali gól. Blízko k nemu bol v 64. minúte Šporar, ale po rýchlom protiútoku z pravej strany vyrazil Rogers jeho strelu na roh. V 65. minúte sa hráči Slovana dvakrát po sebe opäť hnevali na francúzskeho arbitra Schneidera, ktorý nechal pokračovať v hre pri ďalšej hre rukou súpera v šestnástke. Hnevali sa aj diváci, ktorí na plochu hádzali poháre s pivom, tréner Kozák musel hráčov upokojiť. Jasne lepší Slovan pokračoval v nápore a po rohovom kope ukradol brankár Rogers gól Abenovi. V tom čase sa nad Tehelným poľom spustil hustý dážď, tréner Kozák sa snažil prelomiť súperovu defenzívu striedaniami. Rozhodnutie napokon prišlo v 87. minúte, keď najskôr Dražič namieril do žrde, no odrazenú strelu poslal do siete Dávid Holman.