EURÓPSKA LIGA: Slovanisti neodmenili fanúšikov bodovým ziskom

Na snímke hráči Wanderers oslavujú gól, vľavo brankár Slovana Dominik Greif s loptou v zápase K-skupiny 4. kola skupinovej fázy Európskej ligy vo futbale Wolverhampton Wanderers -ŠK SLovan Bratislava v 7. novembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolverhampton 8. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava držali v Európskej lige na pôde Wolverhamptonu Wanderers remízový stav až do nadstaveného času. V ňom inkasovali jediný gól štvrtkového stretnutia od Raula Jimeneza, ktorý krátko predtým zavinil zranenie Kenana Bajriča, ale hráči ani tréner Ján Kozák ml. nepovažovali dlhé prerušenie za zlomové.Andraž Šporar mal náročnú úlohu, keď celý zápas bojoval na hrote útoku osamotene. Zdôraznil, že hostia boli pod tlakom už pred vynútenou pauzou.zhodnotil Šporar, podľa ktorého by si Jimenez zaslúžil kartový trest, iba pokiaľ by išlo o úmysel:Domáci prestrieľali hostí 19:5, v strelách na bránku mali prevahu 7:1. Jediný pokus do priestoru troch žrdí Wolves vyslal práve Šporar, ktorý bol vpredu proti presile troch stopérov. Slovanu chýbal kľúčový krídelník Moha a obrancovia súpera sa mohli o to viac sústrediť na slovinského útočníka:Inkasovaný zásah z nadstaveného času spôsobil, že úradujúci slovenský majster nabral v K-skupine už päťbodové manko na svojho štvrtkového súpera.dodal Šporar. Vedúca Braga získala ešte o bod viac ako Wolverhampton a Slovan nemá postup vo vlastných rukách, ani ak zvíťazí v oboch zostávajúcich vystúpeniach.povedal Kozák ml.Jeho zverenci nastúpia 28. novembra na ihrisku posledného Besiktasu Istanbul, skupinovú fázu uzavrú 12. decembra doma proti Sportingu Braga.uviedol obranca Jurij Medveděv a na záver vyzdvihol vyše tisícku priaznivcov v sektore hostí: