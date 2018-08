EURÓPSKA LIGA: Slovenské kluby zabojujú najprv doma

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. zápasy 3. predkola EL 2018/2019:



AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam /štvrtok 9. augusta, 19.00, Štadión MŠK Žilina/



rozhodcovia: Schörgenhofer - Gutschi, Staudinger (všetci Rak.)



ŠK Slovan Bratislava - Rapid Viedeň /štvrtok 9. augusta, 21.05, Štadión Pasienky)



rozhodcovia: Raczkowski - Obukowicz, Siejka (všetci Poľ.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Na futbalistov AS Trenčín čaká v 3. predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019 konfrontácia s holandským šampiónom z predminulej sezóny a čerstvým držiteľom holandského superpohára. Feyenoord Rotterdam privítajú v prvom zápase vo štvrtok o 19.00 h na Štadióne MŠK Žilina. ŠK Slovan Bratislava si doma zmeria sily s Rapidom Viedeň (21.05).Trenčania sa na prestížny duel naladili najvyšším víťazstvom v doterajšom priebehu Fortuna ligy, v 3. kole zdolali nováčika zo Serede 5:1. Dva góly strelil holandský Joey Sleegers, ktorý je odchovanec Feyenoordu:Cez víkend však uspel aj protivník AS, keď si ako víťaz Pohára KNVB poradil v superpohárovom súboji Johan Cruijff Schaal poradil s majstrovským PSV Eindhoven po bezgólovej remíze v jedenástkovom rozstrele.dodal 24-ročný Sleegers na oficiálnej klubovej stránke.AS je s Holandskom spätý od majiteľa Tschena La Linga cez trénera Ricarda Moniza po viacero hráčov. Vďaka postupu cez Górnik Zabrze v 2. predkole má pred sebou aj holandskú prekážku v podobe pätnásťnásobného majstra Eredevisie.povedal brankár Igor Šemrinec.uviedol obranca Lukáš Skovajsa.Trenčín by postupom vyrovnal svoje maximum v európskych súťažiach, v play off EL 2016/2017 nestačil na viedenský Rapid, na ktorý v tomto ročníku narazí Slovan a takisto začne na vlastnom trávniku. Rakúsky klub je šesťnásobný účastník skupinovej fázy EL, Slovan si v nej zahral v sezónach 2011/2012 aj 2014/2015. V najvyššej slovenskej súťaži zvíťazil v uplynulom dueli v Michalovciach 2:1 a spoločne s Dunajskou Stredou, ktorá sa z EL porúčala v 2. predkole, nazbieral plný počet bodov.povedal tréner Martin Ševela na webe skslovan.com.Bratislavčania vyradili v 1. predkole moldavský Milsami Orhei, v ďalšej fáze prešli cez maltský FC Balzan.dodal útočník Filip Hološko pred súbojom s Viedenčanmi.Odvety sú na programe na budúci týždeň 16. augusta v Rotterdame a Viedni (20.30). Slovan sa v prípade postupu cez Rapid stretne v play off s Hajdukom Split alebo FCSB Bukurešť. Pokiaľ Trenčín vyradí Feyenoord, bude hrať proti Sturmu Graz alebo AEK Larnaka. Úvodné stretnutia play off sa uskutočnia 23. augusta, odvety o týždeň neskôr. Bude sa bojovať o zvyšných 21 miesteniek do skupinovej fázy.