EURÓPSKA LIGA: Slovenské trio nastúpi v boji o postup do 3. predkola

Na snímke vpravo tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Martin Ševela a vľavo asistent Ivan Vrabec prichádzajú na bratislavské letisko M. R. Štefánika v stredu 25. júla 2018. ŠK Slovan Bratislava odohrá vo štvrtok 26. júla úvodný zápas 2. predkola Európskej ligy proti domácemu maltskému tímu FC Balzan. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Prvé zápasy 2. predkola EL:



štvrtok 26. júla



18.00 FC Balzan - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /štadión Centenary - Ta'Qali/, rozhoduje: Jens Maae (Dán.)



20.00 Górnik Zabrze - AS TRENČÍN /štadión Ernesta Pohla - Zabrze/, Jan-Peter Aravirta (Fín.)



21.00 DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA - Dinamo Minsk /MOL Aréna - Dunajská Streda/, Sergej Bojko (Ukr.)

Bratislava 25. júla (TASR) - Vo štvrtok 26. júla sa trio slovenských klubov pokúsi o postup do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019. Tak ako v 1. predkole nastúpia v prvom zápase doma iba futbalisti DAC Dunajská Streda, ktorí privítajú bieloruské Dinamo Minsk (21.00 h). Úradujúci víťaz Slovenského pohára Slovan Bratislava nastúpi na pôde maltského FC Balzan (18.00 h), futbalistov AS Trenčín čaká v Poľsku súboj s Górnikom Zabrze (20.00 h). Odvety sú na programe o týždeň.Najväčšie šance na postup má Slovan Bratislava, zvyšné dva tímy čakajú súboje s vyspelejšími protivníkmi. Zverenci trénera Martina Ševelu v prípade prekonania maltskej prekážky narazia v 3. predkole na Rapid Viedeň. Žreb vo švajčiarskom Nyone odhalil aj prípadných súperov pre zvyšné dva kluby. DAC by sa v prípade postupu stretol s ruským Zenitom Petrohrad, Trenčania s holandským Feyenoordom Rotterdam. Všetci traja slovenskí zástupcovia tak majú o motiváciu postarané.Slovanisti sa na zápas naladili víťazne vďaka nedeľňajšej výhre 4:1 na pôde Zlatých Moraviec v 1. kole Fortuna Ligy 2018/2019. Opäť sa strelecky presadili ofenzívne hroty Bratislavčanov Andraž Šporar a Boris Cmiljanič, ktorí skórovali aj v predošlom zápase v odvete EL s moldavským Milsami Orhei. Ďalšie góly pridali Dávid Holman a Vukan Savičevič. Tréner Ševela bol s výkonom spokojný, potešila ho najmä druhá 45-minútovka:Káder "belasých" je zdravotne v poriadku, vo štvrtok by mal nastúpiť aj Ibrahim Rabiu, ktorý nedeľňajší ligový súboj nedohral.dodal Ševela pre klubový web.Aj DAC sa pred domácim zápasom s Minskom namlsal výhrou. Tá však prišla v "hodine dvanástej", pretože o troch bodoch pre futbalistov zo Žitného ostrova rozhodol na ihrisku Podbrezovej (2:1) Kristopher Vida v nadstavenom čase. Strelec víťazného gólu vie, že v EL bude treba dosiahnuť pred odvetou lepší výsledok.uviedol Vida pre klubový web. Pomoc očakávajú modro-žltí aj z hľadiska, v ktorom sa čaká solídna návšteva.Hosťom z Minska by k prekonaniu obrany mali pomôcť aj dve čerstvé posily Alexej Gavrilovič a Giorgi Navalovski. Gavrilovič už v Minsku hrával, do klubu sa vrátil po angažmáne v ďalšom Diname - Brest. Práve účasť Minska v pohárovej Európe jeho rozhodnutie urýchlila.povedal pre webovú stránku Dinama. Hráči Dunajskej Stredy sa teda musia mať na pozore, rovnako ako tréner Peter Hyballa, ktorý zažil v Podbrezovej víťaznú premiéru na lavičke tímu:Trenčania si účasť v EL vybojovali až vo fortunaligovej baráži, ale chcú ísť samozrejme čo najďalej. Cez čiernohorskú Budučnost Podgorica postúpil AS vďaka výhre 2:0 u súpera. Po domácej remíze 1:1 tréner Trenčína Ricardo Moniz spokojný nebol:A silnejší súper ako Podgorica poľský Górnik Zabrze rozhodne je. Štvrtý tím vlaňajšej sezóny poľskej Ekstraklasy si bude chcieť doma vytvoriť čo najlepšiu východiskovú pozíciu do odvety.pripomenul Desley Ubbink vlaňajší neúspech AS s izraelským Bnei Jehuda Tel Aviv. Vtedy hráči Trenčína vypadli v druhom predkole.Tentokrát by chceli ísť ďalej aj kvôli súperovi v treťom predkole. V mužstve je niekoľko Holanďanov, pre ktorých by bol súboj so štvrtým tímom vlaňajšej Eredivisie veľkou motiváciou.," uviedol pre astrencin.sk Joey Sleegers, ktorý strávil v akadémii Feyenoordu takmer desať rokov.