EURÓPSKA LIGA: Solskajer po postupe: Chceme vyhrať skupinu

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 8. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United si v najkratšom možnom čase zabezpečili postup do šestnásťfinále Európskej ligy UEFA. Tréner Ole Gunnar Solskjaer po triumfe 3:0 nad Partizanom Belehrad neskrýval spokojnosť, že sa strelecky presadili všetci traja útočníci Mason Greenwood, Anthony Martial i Marcus Rashford. Škrelo ho však, že srbský súper neodišiel z Old Trafford s debaklom.uviedol nórsky kormidelník pre oficiálnu webovú stránku.Solskjaera potešilo, že jeho tím ani raz neinkasoval.Postup medzi elitnú 32-ku si zabezpečil aj Celtic Glasgow vďaka triumfu 2:1 na pôde Lazia Rím, V drese domácich hral do 82. minúty slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. Hrdinom Celticu bol Olivier Ntcham, ktorý v nadstavenom čase rozhodol o zisku troch bodov pre škótskeho šampióna.nechal sa počuť tréner Celticu Neil Lennon.