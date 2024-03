Európska liga: Sparta chce prekvapiť Liverpool, Slavia vyzve AC Miláno

Futbalisti Sparty Praha aj so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom chcú vo štvrtkovom prvom zápase osemfinále Európskej ligy prekvapiť Liverpool. Tréner českého majstra Brian Priske si uvedomuje silu anglického súpera, ktorý je na čele Premier League, ale verí, že jeho tím môže zvíťaziť v akomkoľvek stretnutí. V akcii bude aj pražská Slavia s dvojicou Slovákov a mužstvo je odhodlané zvládnuť duel na San Sire proti AC Miláno.





Sparta triumfovala v dvanástich z uplynulých štrnástich zápasov vo všetkých súťažiach. Cez víkend remizovala v derby proti "zošívaným", udržala sa na prvom mieste a kráča za obhajobou titulu. V baráži o osemfinále EL "rudí" vyradili Galatasaray Istanbul. V domácej odvete proti lídrovi tureckej ligy strelil Haraslín postupový gól Pražanov a celkovo má na konte v tomto ročníku EL tri presné zásahy. Oba tímy sa už spolu stretli v šestnásťfinále rovnakej súťaže pred trinástimi rokmi. Po bezgólovej remíze na Letnej zvíťazili "The Reds" v odvete 1:0. Víťazný gól strelil v 86. minúte bývalý holandský krídelník Dirk Kuyt. Favorit bude opäť Liverpool. "Myslím si, že každý športovec verí, že môže vyhrať akýkoľvek zápas. Samozrejme sme realisti a veľmi dobre vieme, že Liverpool je jedným z veľkých gigantov medzinárodného futbalu," uviedol dánsky kormidelník Sparty podľa uefa.com.Trénera Jürgena Kloppa naďalej trápi rozsiahla maródka mužstva, no aj napriek tomu Liverpool dokázal triumfovať v Ligovom pohári a postúpiť aj do štvrťfinále Pohára FA. V sobotňajšom 27. kole Premier League rozhodol o víťazstve na pôde Nottinghamu v deviatej minúte nadstaveného času druhého polčasu uruguajský útočník Darwin Nunez. Nemeckému koučovi však chýbala rozsiahla skupina dôležitých hráčov na čele s Mohamedom Salahom, Trentom Alexandrom-Arnoldom, Diogom Jotom či brankárom Alissonom Beckerom. Liverpool triumfoval vo všetkých súťažiach šesťkrát za sebou, ligu vedie o jeden bod pred Manchestrom City. Klopp očakáva proti Sparte ťažké zápasy: "V tejto fáze európskej súťaže musíte očakávať poriadny test. Súper získal miesto v najlepšej šestnástke senzačným zápasom a výsledkom proti Galatasarayu. Určite budú chcieť pokračovať vo svojej jazde. Výsledky v lige ukazujú, akú dobrú sezónu má Sparta, budeme musieť byť pripravení."Druhý český tím Slavia Praha, v ktorej pôsobia Ivan Schranz a Michal Tomič sa predstaví na pôde AC Miláno. Tréner "Rossoneri" Stefano Pioli pripustil, že titul v Serii A je v tejto sezóne vzdialený, ale boj o druhé miesto a EL zostávajú stále v hre. "Zápas proti Slavii bude veľmi dôležitý. Skúmali sme ich spôsob hry," povedal. Obranca Tomáš Vlček a asistent trénera Zdeněk Houštecký veria, že tím dokáže na San Sire uspieť. Hostí sa chystá podporiť takmer päť tisíc fanúšikov. "Sme za to všetci naozaj vďační. Sú neuveriteľní, jazdia s nami všade, kde sa dá. Vážime si to a chceme sa im odmeniť. Veľmi sa teším, je to obrovský klub s nádherným štadiónom a skvelými fanúšikmi. Také zápasy sú sen nás všetkých, sme odhodlaní to tam zvládnuť," priznal Vlček. Slávisti vďaka prvému mieste v G-skupine postúpili priamo do osemfinále. "Je to trošku výhoda, odpadlo nám cestovanie a náročný dvojzápas v nohách. Určite nám to môže pomôcť,“ dodal Houštecký.V osemfinále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže sa stretne osem víťazov základných skupín a osem tímov, ktoré postúpili z play off. Program odštartuje už v stredu stretnutie Sportingu Lisabon s Atalantou Bergamo. Brighton vo svojej prvej sezóne na európskej scéne postúpil do vyraďovačky a na ihrisku AS Rím chce potvrdiť formu v EL. V predchádzajúcich štyroch zápasoch neinkasoval a ešte neprehral na pôde súpera (dve víťazstvá, jedna remíza).Nemecký Bayer Leverkusen vedie Bundesligu o desať bodov pred Bayernom Mníchov a je jediný nezdolaný tím z popredných piatich európskych súťaží. V boji o postup do štvrťfinále ho čaká Karabach Agdam z Azerbajdžanu. Oba tímy sa stretli už v skupinovej fáze, v ktorej najprv Bayer uspel 5:1 doma a 1:0 na ihrisku súpera. Ďalší nemecký zástupca Freiburg bude chcieť vyhrať nad West Hamom, ktorý vlani získal titul v EKL. Francúzky Olympique Marseille vyzve Villarreal zo Španielska a Benfica sa stretne s Glasgowom Rangers.Odvety sú na programe 14. marca, žreb štvrťfinále sa uskutoční na druhý deň vo švajčiarskom Nyone. Finále sa odohrá 22. mája v Dubline.prvé zápasy osemfinále Európskej ligy 2023/2024STREDA 6. marca /časy v SEČ/:18.45 Sporting Lisabon - Atalanta Bergamo /rozhodca: Siebert (Nem.)/ŠTVRTOK 7. marca:18.45 Sparta Praha - FC Liverpool /rozhodca: Sanchez (Šp.)/18.45 Karabach Agdam - Bayer Leverkusen /rozhodca: Bastien (Fr.)/18.45 AS Rím - Brighton & Hove Albion /rozhodca: Letexier (Fr.)/21.00 Olympique Marseille - Villarreal CF /rozhodca: Gözübüyük (Hol.)/21.00 Benfica Lisabon - Glasgow Rangers /rozhodca: Stieler (Nem.)/21.00 SC Freiburg - West Ham United /rozhodca: Hernández (Šp.)/21.00 AC Miláno - Slavia Praha /rozhodca: Meler (Tur.)/