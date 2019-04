EURÓPSKA LIGA: Sviatok v Edene, Arsenal hostí defenzívne neistý Neapol

Futbalista Slavie Prahy Tomáš Souček (vľavo) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu vo štvrtkovom odvetnom zápase osemfinále Európskej ligy UEFA 2018/19 Slavia Praha - FC Sevilla v Prahe 14. marca 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. zápasy štvrťfinále EL 2018/19, štvrtok 11. apríla o 21.00 SELČ:



Slavia Praha - Chelsea Londýn /rozhoduje: Felix Zwayer (Nem.)/

Benfica Lisabon - Eintracht Frankfurt /Anthony Taylor (Ang.)/

Villarreal CF - Valencia CF /Michael Oliver (Ang.)/

Arsenal Londýn - SSC Neapol /Alberto Undiano Mallenco (Šp.)/

Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalová Európska liga UEFA 2018/19 dospela do štvrťfinálovej fázy, vo štvrtok 11. apríla sa budú hrať štyri súboje, ich odvety sú na programe o týždeň. Slavia Praha so slovenským stredopoliarom Miroslavom Stochom privíta v Edene londýnsku Chelsea a ďalší londýnsky klub Arsenal hostí na svojom štadióne taliansky SSC Neapol. V ďalších zápasoch sa skonfrontujú Benfica Lisabon s Eintrachtom Frankfurt, resp. španielske kluby FC Villarreal s FC Valenciou."Gunners" v generálke v lige prehrali v Liverpoole s Evertonom 0:1 a v boji o miestenku do LM spadli na 5. miesto. Španielsky tréner Unai Emery pred duelom s SSC volá po väčšom dôraze jeho hráčov.citovala ho agentúra AFP. Emery dúfa, že sa zdravotne dajú do poriadku Laurent Koscielny a Granit Xhaka. Trénerovi Neapola Carlovi Ancelottimu robí starosti aktuálna hra v defenzíve tímu.uviedol taliansky lodivod."The Blues" sa naladili v pondelok na "zošívaných" triumfom 2:0 nad West Hamom United, ktorý dvoma gólmi zariadil Eden Hazard.povedal podľa bbc.com o jeho výkone tréner Maurizio Sarri. Čoraz častejšie sa však objavujú špekulácie o blížiacom sa Hazardovom prestupe do Realu Madrid. Fanúšikovia "kladivárov" počas vzájomného duelu dokonca spievali o jeho odchode do tímu úradujúceho európskeho šampióna.uviedol 28-ročný belgický reprezentant.Slavia mala po ligovej výhre nad Duklou (5:1) o dva dni viac času na regeneráciu.povedal podľa portálu idnes.cz kouč "zošívaných" Jindřich Trpišovský. Slavii bude na tribúnach chýbať podpora vypredaného hľadiska, keďže jej UEFA zatvorila niekoľko sektorov za výtržnosti v šestnásťfinálovom dueli s Genkom.Víťaz EL si vybojuje miestenku do hlavnej fázy Ligy majstrov 2019/20.