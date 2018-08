EURÓPSKA LIGA: Trenčín sa proti Larnake nevyrovnal s dlhými loptami

Trenčan Philip Azango (uprostred) a dvojica hráčov AEK Larnaka Daniel Mojsov (vľavo), Igor Silva v 1. zápase play off Európskej ligy vo futbale medzi AS Trenčín - AEK Larnaka, 23. augusta 2018 v Žiline. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Žilina 24. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín museli v úvodnom stretnutí play off Európskej ligy UEFA 2018/19 preskupiť zadné rady. V Žiline im proti AEK Larnaka (1:1) zo zdravotných dôvodov chýbal stopér James Lawrence, ktorého zastúpil Lukáš Skovajsa, a na jeho poste ľavého obrancu nastúpil Keston Julien.Pre Skovajsu to nebola nová skúsenosť, keďže v strede defenzívy zvykol hrať v minulosti. Stopérske duo vytvoril s ďalším Slovákom Martinom Šulekom.povedal Skovajsa.Realizačný tím pripravoval hráčov na nakopávané lopty, ktorými sa cyperské mužstvo snaží presadiť. V zápase im však práve táto herná činnosť súpera robila problémy a vyrovnávajúci gól padol práve po tom, ako si Acoran zabehol za obrancov.opísal Skovajsa.dodal kapitán Achraf El Mahdioui a nedostatočnú komunikáciu zdôraznil tiež tréner Ricardo Moniz. Podľa neho bola absencia 26-ročného anglického stopéra kľúčová aj pri vyrovnávajúcom zásahu, ktorým Larnaka odpovedala na gól Joeyho Sleegersa. Lawrence bol líder defenzívy AS v dvojzápase tretieho predkola proti Feyenoordu Rotterdam (4:0, 1:1).uviedol Moniz.Odveta sa odohrá vo štvrtok 30. augusta od 17.30 SELČ na Cypre. Na postupujúceho čaká o deň neskôr žreb skupinovej časti. Pokiaľ v ňom chcú Trenčania figurovať, musia na pôde súpera skórovať. To sa im zatiaľ podarilo v každom stretnutí novej súťažnej sezóny.povedal El Mahdioui.Pred odletom na Cyprus si AS zmeria sily v šiestom kole Fortuna ligy v nedeľu na trávniku ŠK Slovan Bratislava (17.30). Brankárovi Igorovi Šemrincovi, ktorý predovšetkým v prvom polčase domáceho duelu s AEK podržal šance slovenského zástupcu v EL, neprekáža náročnejší program: