EURÓPSKA LIGA: Trenčín to chce skúsiť aj o rok

Na snímke hráči Trenčína po prehre 3:0 v odvete play off Európskej ligy AEK Larnaka - AS Trenčín v cyperskej Larnake 30. augusta 2018. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Larnaka 31. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zažili v životnom zápase sklamanie. V ich prípade sa potvrdilo, že posledný krok býva najťažší. Mali ho urobiť na Cypre, ale vo štvrtkovej odvete play off Európskej ligy prehrali na pôde AEK Larnaka 0:3 a nepostúpili premiérovo v klubovej histórii do skupinovej fázy.Zverenci Ricarda Moniza sa budú snažiť, aby životné stretnutia hrali aj v budúcnosti. Najprv však musí odznieť smútok.povedal Jakub Paur, ktorý si po fortunaligovom súboji s bratislavským Slovanom vyskúšal post stopéra aj na európskom fóre:Trenčania stroskotali v play off EL tiež v sezóne 2016/2017. Vtedy podľahli Rapidu Viedeň už v úvodnom dueli o štyri góly, tentoraz si z prvého zápasu priviezli výsledok, aký im dával šancu aj po inkasovanom góle v odvete.povedal brankár Igor Šemrinec.Takisto kvitoval schopnosti cyperského tímu:Striedajúci Peter Kleščík sa po zranení stihol vrátiť na trávnik aj na európskej scéne, no on ani spoluhráči nepridajú viac štartov v tomto ročníku EL:AS vyšiel prvýkrát strelecky naprázdno v trinástom súťažnom vystúpení v sezóne. Vlani v Európskej lige rovnako neskóroval až v súboji, ktorý ho stál pokračovanie v súťaži, v odvete druhého predkola prehral na pôde izraelského Bnei Yehuda Tel Aviv 0:2. V uplynulých týždňoch zdolal v dvojzápasoch Budučnost Podgorica z Čiernej Hory, poľský Górnik Zabrze i holandský Feyenoord Rotterdam.dodal Paur.Trenčín sa nestal po Žiline a Slovane Bratislava ďalším slovenským klubom s účasťou v skupinovej fáze Pohára UEFA/Európskej ligy, dokázala to Trnava o niekoľko hodín neskôr. Práve vzájomný duel so Spartakom je na programe v nedeľu v 7. kole najvyššej slovenskej súťaže. Pre Trenčín sa ním začne výhradný boj, aby sa o rozšírenie počtu slovenských zástupcov v európskej jeseni mohol pokúsiť aj v nasledujúcom ročníku. Dá sa to len umiestnením vo Fortuna lige či úspechom v Slovnaft Cupe.uzavrel Šemrinec.