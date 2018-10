Európska liga: Trnava prehrala s Dinamom Záhreb

Na snímke gólová radosť hráčov Spartaka v zápase 3. kola základnej D-skupiny Európskej ligy vo futbale FC Spartak Trnava - GNK Dinamo Záhreb v Trnave vo štvrtok 25. októbra 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

3. kolo D-skupiny EL:

tabuľka D-skupiny:

1. Dinamo Záhreb 3 3 0 0 8:2 9

2. Fenerbahce Istanbul 3 1 1 1 5:6 4

3. SPARTAK TRNAVA 3 1 0 2 2:4 3

4. Anderlecht Brusel 3 0 1 2 2:5 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 25. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo štvrtkovom zápase 3. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 s chorvátskym šampiónom Dinamom Zábreb 1:2. Pre trest od Európskej futbalovej únie (UEFA) sa hralo za zatvorenými bránami Štadióna Antona Malatinského bez prítomnosti divákov. Dinamo má na konte plný počet 9 bodov a upevnilo si post lídra tabuľky, za ním nasledujú štvorbodové Fenerbahce Istanbul a Spartak Trnava s tromi bodmi, na chvoste je Anderlecht Brusel (1 bod).Najbližšie sa zverenci trénera Radoslava Látala predstavia 8. novembra o 21.00 SEČ v Záhrebe proti Dinamu, potom ich ešte čakajú vystúpenia na pôde Anderlechtu (29. novembra o 18.55 SEČ) a doma proti Fenerbahce (13. decembra o 21.00 SEČ). Z každej z dvanástich skupín postúpia do jarného 16-finále EL prvé dva tímy.Dinamo zahrávalo v úvode stretnutia dva rohy a po jednom z nich si Chudý musel dať pozor na nepríjemnú strelu zo strednej vzdialenosti. Spartak sa držal svojej osvedčenej taktiky zodpovedne brániť a ak sa naskytne príležitosť, podniknúť útočný výpad. Obrana Dinama však pracovala na výbornú a aj smerom dopredu bol chorvátsky majster aktívnejší, hoci prvý polčas veľa šancí nepriniesol. V 19. minúte sa z ľavej strany dostal do koncovky Perič, ale domáci jeho pokus zblokovali. Vyčkávacia taktika Spartaka opäť slávila úspech. V 32. minúte využil Čonka voľný priestor na ľavej strane, jeho center z prvej nedokázali hosťujúci obrancovia odpratať do bezpečia a pohotový Ghorbani v páde dotlačil loptu do brány - 1:0. Hostia mohli vyrovnať v 36. minúte, ale Oršič v dobrej pozícii zvnútra šestnástky vypálil nepresne.V 48. minúte Čanturišvili na polovici ihriska vypichol loptu Oršičovi a dostal sa s ňou až k pokutovému územiu, no pálilV 52. minúte pustila obrana Trnavy trestuhodne do tutovky Oršiča, prekonaného Chudého však zastúpil na bránkovej čiare hrdina duelu s Anderlechtom Oravec, ktorý loptu v poslednej chvíli tečoval na roh a zabránil istému gólu. Na opačnej strane mohol po rýchlom brejku zvýšiť vedenie Spartaka Jirka, ale krížnym pokusom nerozvlnil sieť. "Andeli" sa po hodine hry zamerali na bránenie tesného náskoku a nechávali hosťom až priveľa priestoru. V 64. minúte to aj využili, po nedôraze domácej obrany Gavranovič zblízka vyrovnal - 1:1. V 77. minúte zabudli obrancovia na Oršiča, ktorý na dvakrát z tesnej blízkosti prekonal bezmocného Chudého - 1:2. Hráčom Spartaka v závere chýbali sily na to, aby sa ešte pokúsili streliť vyrovnávajúci gól. V 89. minúte ešte Chudý zlikvidoval tutovku Gojaka.hlas po zápase /zdroj: RTVS/:FC Spartak Trnava -1:2 (1:0)32. Ghorbani - 64. Gavranovič, 77. Oršič. ŽK: Ghorbani, Čonka - Ademi. Rozhodovali: Kehlet - Hummelgaard, Sorensen (všetci Dán.), hralo sa bez divákov.Chudý - Oravec, Tóth, Godál, Čonka - Greššák, Rada (82. Schirtladze) - Jirka (69. Malecki), Grendel, Čanturišvili - GhorbaniLivakovič - Stojanovič, Leškovič, Perič, Rrahmani - Gojak, Ademi, Olmo (86. Šunjič) - Hajrovič (73. Kadzior), Gavranovič (87. Petkovič), Oršič