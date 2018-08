EURÓPSKA LIGA: Trnava stojí na prahu veľkého úspechu

Na archívnej snímke tréner FC Spartak Trnava Radoslav Látal. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Odvetný zápas play off EL 2017/2018:



Spartak Trnava - Olimpija Ľubľana /štvrtok 30. augusta, 20.30 h, štadión Antona Malatinského/



rozhodcovia: Luca Banti - Alessandro Costanzo, Giorgio Peretti (všetci Taliansko)



/prvý zápas: 2:0/

Trnava 29. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava podriadili veľkému úspechu, ktorým by bol postup do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019, úplne všetko. Pred štvrtkovou odvetou proti slovinskej Olimpiji Ľubľana (20.30 h) nechal tréner Radoslav Látal odpočívať v ligovom zápase niekoľko opôr, Spartakovci sú odhodlaní dokončiť svoju púť v pohároch postupom medzi európsku elitu.Trnavčania majú všetko vo svojich rukách. Disponujú dostatkom sebavedomia predovšetkým po vyradení Legie Varšava ešte v 2. predkole Ligy majstrov, ale aj vďaka vyrovnaným duelom s Crvenou Zvezdou Belehrad, hoci práve táto konfrontácia ich napokon odsunula do bojov v druhej najprestížnejšej klubovej súťaže. Vo štvrtok ich bude hnať dopredu už niekoľko dní vypredaný Štadión Antona Malatinského, najpodstatnejší je však dvojgólový náskok z prvého zápasu.upozorňoval Látal po prvom dueli na Štadióne Stožice, v ktorom Spartak triumfoval 2:0.V Slovinsku sa Trnavčania pustili do súpera s vervou, strelili úvodný gól z pokutového kopu zásluhou Mareka Bakoša, no potom prišlo vylúčenie Martina Tótha, ktorý pre to bude v odvete vorchestri chýbať. V oslabení však opäť Bakoš vymyslel prihrávku na Erika Jirku, ktorú domáci kapitán Branko Ilič pod tlakom poslal do vlastnej siete. Útočník Spartaka, ktorý prišiel v priebehu EL do Trnavy z Plzne, rovnako dobre pozná nástrahy dvojzápasov.povedal Bakoš. Tréner slovenského majstra už po zápase v Ľubľane upozorňoval, že dá domácu fortunaligovú previerku s Ružomberkom bokom a slovo dodržal. Príležitosť dostali náhradníci a tí vybojovali na domácom ihrisku bod za bezgólovú remízu.povedal Látal pre klubový web.Olimpija sa naopak na odvetu naladila víťazne, na ihrisku Domžale vyhrala v ligovom zápase 2:1. O jej góly sa postarali Rok Kronaveter a Andres Vombergar. Druhý z nich však trnavskú defenzívu vo štvrtok trápiť nebude, pretože ho predchádzajúci tréner Ľubľany nenapísal na súpisku pre poháre UEFA. To platí aj pre trojicu Haris Kadrič, Mladen Kadrič a Jucie Lupeta. Nálade v tíme neprospela ani výmena trénera, ktorá sa udiala po výhre Trnavy pred týždňom. Vedenie klubu odvolalo z funkcie Aleksandara Lintu, jeho funkciu dočasne prebral Safet Hadžič. Ten povedie tím aj vo štvrtkovej odvete, ale od 3. septembra ho nahradí 48-ročný Zoran Barišič, ktorý bude už deviaty tréner v klube od roku 2015.povedal Hadžič pre slovinský denník Delo.Pretak hrá aj nálada v kabíne, v tej trnavskej je rozhodne lepšia atmosféra.povedal brankár Martin Chudý pre klubový web.Stretnutie povedie ako hlavný rozhodca Luca Banti z Talianska, zápas vysiela RTVS na Dvojke.