EURÓPSKA LIGA: Trnava začne s Anderlechtom, Marseille proti Frankfurtu

1. kolo EL 2018/19, štvrtok 20. septembra:



G-skupina:

18.55 Rapid Viedeň - Spartak Moskva /rozhoduje: Alain Bieri (Švaj.)/

18.55 FC Villarreal - Glasgow Rangers /István Kovács (Rum.)/



H-skupina:

18:55 Lazio Rím - Apollon Limassol /Alijar Aghajev (Aze.)/

18:55 Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt /Matej Jug (Slov.)



I-skupina:

18:55 Genk - Malmö FF /Alexej Jeskov (Rus.)/

18:55 Besiktas Istanbul - SC Sarpsborg /Tamás Bognar (Maď.)/



J-skupina:

18:55 Akhisar Belediyespor - FC Krasnodar /Ville Nevalainen (Fín.)/

18:55 FC Sevilla - Standard Liege /Gediminas Mažeika (Lit.)/



K-skupina

18:55 Dynamo Kyjev - FC Astana /Halis Özkahya (Tur.)/

18:55 Stade Rennes - FK Jablonec /Ola Hobber Nilsen (Nór.)/



L-skupina:

18:55 FC MOL Vidi - BATE Borisov /Mads-Kristoffer Kristoffersen (Dán.)/

18:55 PAOK Solún - Chelsea Londýn /Alberto Undiano Mallenco (Šp.)/



A-skupina:

21.00 Ludogorec Razgrad - Bayer Leverkusen /Paolo Mazzoleni (Tal.)/

21.00 AEK Larnaka - FC Zürich /Jonathan Lardot (Bel.)/



B-skupina

21.00 Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim /Pawel Gil (Poľ.)/

21.00 RB Lipsko - FC Salzburg /Andreas Ekberg (Švéd.)/



C-skupina

21.00 Slavia Praha - Girondins Bordeaux /Bas Nijhuis (Hol.)/

21.00 FC Kodaň - Zenit Petrohrad /Georgi Kabakov (Bul.)/



D-skupina

21.00 Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul /Craig Pawson (Angl.)/

21.00 SPARTAK TRNAVA - Anderlecht Brusel /Kevin Clancy/Škót.)/



E-skupina:

21.00 Arsenal Londýn - Vorskla Poltava /Bart Vertenten (Bel.)/

21.00 Sporting Lisabon - FK Karabach /François Letexier (Fr.)/



F-skupina:

21.00 Olympiakos Pireus - Betis Sevilla /Daniel Stefanski (Poľ.)/

21.00 F91 Dudelange - AC Miláno /Srdjan Jovanovič (Srb.)/

Bratislava 20. septembra (TASR) - Finalista minuloročnej edície Európskej ligy UEFA Olympique Marseille odštartuje skupinovú fázu 2018/19 domácim zápasom proti Eintachtu Frankfurt. Obe mužstvá sa stretnú na európskej scéne prvýkrát v histórii. Na súpiske francúzskeho tímu by nemal chýbať slovenský reprezentačný obranca Tomáš Hubočan.Päťnásobný víťaz trofeje FC Sevilla nastúpi na svojom štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána proti belgickému Standardu Liege. Španieli si svoju účasť v skupine museli vybojovať už v play off, keď prešli cez český tím Sigma Olomouc.Medzi favoritov súťaže patria takisto dva anglické tímy. Chelsea Londýn, ktorá v lige zatiaľ nestratila ani bod, sa predstaví v gréckom Solúne proti PAOK. Arsenal si na domácom ihrisku zmeria sily s ukrajinskou Vorsklou Poltava.Do okruhu adeptov na triumf v tohtoročnej EL patrí takisto taliansky veľkoklub AC Miláno, ktorý nastúpi na ihrisku najväčšieho prekvapenia v skupinovej fáze - luxemburského F91 Dudelange.V "trnavskej" D-skupine nastúpi slovenský šampión na svoj úvodný zápas na štadióne Antona Malatinského proti Anderlechtu Brusel a Fenerbahce Istanbul s kapitánom slovenskej reprezentácie Martinom Škrtelom bude hrať v Chorvátsku s Dinamom Záhreb. Súboj hráčov spod Tatier by mal priniesť duel medzi FC Kodaň a Zenit Petrohrad. V drese domácich môžu nastúpiť Denis Vavro a Ján Greguš, za hostí Róbert Mak.