Európska liga UEFA: Sevilla zdolala vo finále AS Rím a získala siedmu trofej

Futbalisti FC Sevilla sa stali po siedmykrát v histórii víťazmi Európskej ligy UEFA. V stredajšom finále v maďarskej Budapešti zdolali AS Rím 4:1 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1, v predĺžení gól nepadol.



Sevilla triumfovala v Európskej lige sedemkrát v priebehu štrnástich rokov, naposledy v sezóne 2019/20. Zverenci Joseho Luisa Mendilibara si vďaka triumfu v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži zabezpečili účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2023/2024.



Pre trénera AS Rím Joseho Mourinha to je prvá prehra vo finále na európskej úrovni.

futbal - finále Európskej ligy



(Budapešť/Maď.)



FC Sevilla - AS Rím 1:1 pp (1:1, 0:1), 4:1 v rozstrele z 11 m



Góly: 55. Mancini (vlastný) - 35. Dybala. Rozstrel z 11 m: Ocampos 1:0, Cristante 1:1, Lamela 2:1, Mancini nedal, Rakitič 3:1, Ibanez nedal, Montiel 4:1. Rozhodcovia: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Anglicko), ŽK: Mir (z lavičky), Jordán, Rakitič, Montiel, Ocampos - Matič, Pellegrini, Mancini, Cristante, Celik, Zalewski



Sevilla: Bounou – Navas (95. Montiel), Bade, Gudelj (120.+7 Marcao), Telles (95. Rekik) – Fernando (120.+8 Jordán), Rakitič – Ocampos, Torres (46. Suso), Gil (46. Lamela) – En-Nesyri



AS Rím: Patricio – Mancini, Smalling, Ibanez – Celik (91. Zalewski), Cristante, Matič (120. Bove), Spinazzola (106. Llorente) – Pellegrini (106. El Shaarawy) – Dybala (68. Wijnaldum), Abraham (75. Belotti)

Prvý vzruch z zápase priniesol rohový kop Rimanov, po ktorom nasledoval aj prvý strelecký posun. AS mal aj prvú šancu v zápase, keď sa v 12. minúte dostal k zakončeniu v šestnástke Spinazzola, ale Bounou jeho strelu vyrazil. Hra sa potom odohrávala prevažne medzi šestnástkami, mierne aktívnejší boli Španieli. Vzruch potom priniesli dve situácie po odohratí 30 minút. Najskôr sa po kontakte s Gudeljom v pokutovom území ocitol na zemi Abraham, anglický arbiter Taylor skúmal situáciu s VAR-om, ale zákrok vyhodnotil ako čistý. O pár sekúnd neskôr stratili Sevillčania loptu v strede ihriska, Mancini ju ihneď poslal rozbehnutému Dybalovi a argentínsky útočník zakončil medzi nohy brankára - 0:1. V závere polčasu si španielsky tím vytvoril tlak, vyrovnať mohol po strele Rakitiča, ale lopta trafila iba pravú žrď.



Aj po prestávke boli aktívnejší hráči španielskeho tímu. Po desiatich minútach hry potiahli akciu po pravej strane, Navas odcentroval a loptu si do vlastnej brány nešťastne zrazil Mancini - 1:1. Ďalšia šanca sa zrodila o desať minút neskôr, keď Pellegrini zahral priamy kop a vzápätí lopta po skrumáži poskakovala v šestnástke. Po zákroku Bounoua sa vrátila do hry, no nikto z hráčov talianskeho tímu ju nedokázal upratať do siete. V 75. minúte sa po kontakte v šestnástke ocitol na zemi Ocampos, rozhodca Taylor okamžite ukázal na biely bod, ale svoj verdikt po zhliadnutí na videu zrušil. O štyri minúty neskôr po centri do šestnástky trafila lopta do ruky Fernanda, Rimania si pýtali pokutový kop, ale arbiter ho nenariadil. Ihneď po tom mal šancu po signále Belotti, ale Bounou výborne zasiahol. V závere riadneho hracieho času mohla rozhodnúť Sevilla, ale strelu Susa vyrazil Patricio.



V predĺžení boli obe mužstvá zviazané taktickými plánmi, nebezpečné akcie diváci nevideli. Až v jeho závere opečiatkoval brvno po rohovom kope Smalling. Rozhodnúť musel rozstrel a v ňom si lepšie počínali hráči španielskeho klubu. Premenili všetky štyri pokusy, v drese AS zlyhali Mancini a Ibanez.

hlasy po zápase:



Jose Luis Mendilibar, tréner FC Sevilla: "Som šťastný, že sme vyhrali pre klub, ktorý sa trápil, keď som doň prišiel. Dokázali sme niečo výnimočné, čo môže mať dobrý efekt na klub. Teraz si to ideme užiť, pretože nás to stálo veľa a momentálne ani neviem, či predĺžim kontrakt a je mi to jedno."



Erik Lamela, krídelník FC Sevilla: "Je to úžasné, nemohol som si želať viac, je to neskutočný pocit. Bol to naozaj ťažký zápas, veľmi dobre bránili a bolo ťažké nájsť voľný priestor a vytvárať si šance. No tento tím to vybojoval a užijeme si to."



Jose Mourinho, tréner AS Rím: "Vyhral som päť finále a prehral jedno, ale domov sa vrátim hrdý. Chalani v zápase odovzdali všetko. Boli sme pod tlakom od tímu, ktorý má viac talentu ako my. Stratili sme zápas, ale nie dôstojnosť. Každý reaguje inak, jeden plače, druhý nie. Gratulujem Seville, ale taktiež mojim hráčom."

Prehľad finálových zápasov Pohára UEFA/EL





1971/72 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 2:1 a 1:1



1972/73 FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:2 a 0:2



1973/74 Feyenoord Rotterdam - Tottenham Hotspur 2:2 a 2:0



1974/75 Borussia Mönchengladbach - Twente Enschede 0:0 a 5:1



1975/76 FC Liverpool - FC Bruggy 3:2 a 1:1



1976/77 Juventus Turín - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2



1977/78 PSV Eindhoven - SEC Bastia 0:0 a 3:0



1978/79 Borussia Mönchengladbach - CZ Belehrad 1:1 a 1:0



1979/80 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach 3:2 a 0:1



1980/81 Ipswich Town - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4



1981/82 IFK Göteborg - SV Hamburg 1:0 a 3:0



1982/83 RSC Anderlecht Brusel - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1



1983/84 Tottenham Hotspur - Anderlecht Brusel 1:1 a 1:1 (4:3 rozstrel z 11 m)



1984/85 Real Madrid - Videoton Székesfehérvár 3:0 a 0:1



1985/86 Real Madrid - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2



1986/87 IFK Göteborg - Dundee United 1:0 a 1:1



1987/88 Bayer Leverkusen - Espaňol Barcelona 0:3 a 3:0 (3:2 rozstrel z 11 m)



1988/89 SSC Neapol - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3



1989/90 Juventus Turín - AC Fiorentina 3:1 a 0:0



1990/91 Inter Miláno - AS Rím 2:0 a 0:1



1991/92 Ajax Amsterdam - AC Turín 2:2 a 0:0



1992/93 Juventus Turín - Borussia Dortmund 3:1 a 3:0



1993/94 Inter Miláno - Austria Salzburg 1:0 a 1:0



1994/95 AC Parma - Juventus Turín 1:0 a 1:1



1995/96 Bayern Mníchov - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1



1996/97 Schalke 04 Gelsenkirchen - Inter Miláno 1:0 a 0:1 (4:1 rozstrel z 11 m)



1997/98 Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:1) v Paríži



1998/99 AC Parma - Olympique Marseille 3:0 (2:0) v Moskve



1999/00 Galatasaray Istanbul - Arsenal Londýn 0:0 v Kodani (4:3 rozstrel z 11 m)



2000/01 FC Liverpool - CD Alaves 5:4 pp (4:4, 3:1) v Dortmunde



2001/02 Feyenoord Rotterdam - Borussia Dortmund 3:2 (2:0) v Rotterdame



2002/03 FC Porto - Celtic Glasgow 3:2 pp v Seville



2003/04 FC Valencia - Olympique Marseille 2:0 v Göteborgu



2004/05 CSKA Moskva - Sporting Lisabon 3:1 v Lisabone



2005/06 FC Sevilla - FC Middlesbrough 4:0 v Eindhoven



2006/07 FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:2 v Glasgowe (3:1 rozstrel z 11 m)



2007/08 Zenit Petrohrad - Glasgow Rangers 2:0 v Manchestri



2008/09 Šachtar Doneck - Werder Brémy 2:1 pp v Istanbule



2009/10 Atletico Madrid - FC Fulham 2:1 pp v Hamburgu



2010/11 FC Porto - Sporting Braga 1:0 v Dubline



2011/12 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:0 v Bukurešti



2012/13 Benfica Lisabon - Chelsea Londýn 1:2 v Amsterdame



2013/14 FC Sevilla - Benfica Lisabon 0:0 v Turíne (4:2 rozstrel z 11 m)



2014/15 FC Sevilla - Dnepr Dnepropetrovsk 3:2 vo Varšave



2015/16 FC Liverpool - FC Sevilla 1:3 v Bazileji



2016/17 Ajax Amsterdam - Manchester United 0:2 v Štokholme



2017/18 Olympique Marseille - Atletico Madrid 0:3 v Lyone



2018/19 Chelsea Londýn - Arsenal Londýn 4:1 v Baku



2019/20 FC Sevilla - Inter Miláno 3:2 v Kolíne



2020/21 Villarreal CF - Manchester United 1:1, 11:10 po 11 m rozstrele v Gdansku



2021/22 Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 1:1, 5:4 po 11 m rozstrele v Seville



2022/23 FC Sevilla - AS Rím 1:1, 4:1 po 11 m v Budapešti



/od ročníka 1997/98 sa finále hrá na jeden zápas/







Najúspešnejšie kluby:



FC Sevilla 7 (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023)



FC Liverpool 3 (1973, 1976, 2001)



Juventus Turín 3 (1977, 1990, 1993)



Inter Miláno 3 (1991, 1994, 1998)



Atlético Madrid 3 (2010, 2012, 2018)



Borussia Mönchengladbach 2 (1975, 1979)



Tottenham Hotspur 2 (1972, 1984)



Feyenoord Rotterdam 2 (1974, 2002)



IFK Göteborg 2 (1982, 1987)



Real Madrid 2 (1985, 1986)



AC Parma 2 (1995, 1999)



FC Porto 2 (2003, 2011)



FC Chelsea 2 (2013, 2019)



Eintracht Frankfurt 2 (1980, 2022)







Najúspešnejšie krajiny:



Španielsko 14



Taliansko 9



Anglicko 9



Nemecko 7



Holandsko 4



Portugalsko 2



Rusko 2



Švédsko 2



Belgicko 1



Turecko 1



Ukrajina 1