EURÓPSKA LIGA: V Baku ošetrili zraneného fanúšika

Baku 29. mája (TASR) - Člen výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) Andrij Pavelko háji Baku ako hostiteľa finále Európskej ligy napriek vysokým cestovným nákladom pre fanúšikov londýnskych klubov Arsenal a Chelsea. Mnohých priaznivcov odradili vysoké ceny hotelov a nedostatočný počet letov do azerbajdžanskej metropoly.citovala Pavelka agentúra AP.Oba tímy mali na finále k dispozícii 6000 vstupeniek, ale ani jeden tím nevyčerpal túto kvótu. Do Baku sa vydalo len niekoľko tisíc fanúšikov z Anglicka. Sťažovali sa na predražené ceny ubytovania i drahé a navyše zriedkavé lety. V dejisku sa priaznivci oboch táborov dostali už aj do konfliktu. Hovorca azerbajdžanského ministerstva zdravotníctva Parviz Abubekirov povedal, že jedného britského fanúšika hospitalizovali s otvorenou ranou a podliatinami, ktoré utrpel pri potýčke medzi fanúšikmi.