EURÓPSKA LIGA: V Istanbule môže prísť k súboju Škrtel - Bénes

2. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/20

štvrtok 3. októbra (časy sú v SELČ):



L-skupina



16.50 FC Astana - Partizan Belehrad /rozhoduje: Mohammed Al Hakim (Švéd.)/

18.55 AZ Alkmaar - Manchester United /Gedimidas Maželka (Lit.)/



Tabuľka:



1. Manchester 1 1 0 0 1:0 3

2. AZ Alkmaar 1 0 1 0 2:2 1

Partizan 1 0 1 0 2:2 1

4. Astana 1 0 0 1 0:1 0



G-skupina



18.55 Young Boys Bern - Glasgow Rangers /Manuel Schuettengruber (Rak.)/

18.55 Feyenoord Rotterdam - FC Porto /Sergej Karasev (Rus.)/



Tabuľka:



1. Porto 1 1 0 0 2:1 3

2. Rangers 1 1 0 0 1:0 3

3. Young Boys 1 0 0 1 1:2 0

4. Feyenoord 1 0 0 1 0:1 0



H-skupina



18.55 CSKA Moskva - Espanyol Barcelona /Ali Palabiyik (Tur.(/

18.55 Ferencvárod Budapešť - Ludogorec Razgrad /Bartosz Frankowski (Poľ.)/



Tabuľka:



1. Ludogorec 1 1 0 0 5:1 3

2. Ferencváros 1 0 1 0 1:1 1

Espaňol 1 0 1 0 1:1 1

4. CSKA 1 0 0 1 1:5 0



I-skupina



18.55 AS St. Etienne - VfL Wolfsburg /Craig Pawson (Angl.)/

18.55 PFK Oleksandrija - KAA Gent /Jens Maae (Dán.)/



Tabuľka:



1. Wolfsburg 1 1 0 0 3:1 3

2. KAA Gent 1 1 0 0 3:2 3

3. Saint-Etienne 1 0 0 1 2:3 0

4. Oleksandrija 1 0 0 1 1:3 0



J-skupina



18.55 Istanbul Basaksehir - Borussia Mönchengladbach /Stuart Attwell (Angl.)/

18.55 AC Wolfsberger - AS Rím /Tiago Martins (Portug.)/



Tabuľka:



1. Wolfsberger 1 1 0 0 4:0 3

AS Rím 1 1 0 0 4:0 3

3. Borussia 1 0 0 1 0:4 0

Basaksehir 1 0 0 1 0:4 0



K-skupina



18.55 Besiktas Istanbul - Wolverhampton Wanderers /Harald Lechner (Rak.)/

18.55 SC Braga - SLOVAN BRATISLAVA /Adrien Jaccottet (Švajč.)/



Tabuľka:



1. ŠK SLOVAN 1 1 0 0 4:2 3

2. Braga 1 1 0 0 1:0 3

3. Wolverhampton 1 0 0 1 0:1 0

4. Besiktas 1 0 0 1 2:4 0



A-skupina



21.00 FC Sevilla - APOEL Nikózia /Bas Nijhuis (Hol.)/

21.00 Dudelange - Karabach Agdam /John Beaton (Škót.)/



Tabuľka:



1. Sevilla 1 1 0 0 3:0 3

2. Dudelange 1 1 0 0 4:3 3

3. APOEL 1 0 0 1 3:4 0

4. Karabach 1 0 0 1 0:3 0



B-skupina



21.00 FF Malmö - FC Kodaň /Deniz Aytekin (Nem.)/

21.00 FC Lugano - Dynamo Kyjev /Karim Abed (Fr.)/



Tabuľka:



1. Kyjev 1 1 0 0 1:0 3

FC Kodaň 1 1 0 0 1:0 3

3. FC Lugano 1 0 0 1 0:1 0

Malmö FF 1 0 0 1 0:1 0



C-skupina



21.00 Trabzonspor - FC Bazilej /John Beaton (Škót.)/

21.00 FK Krasnodar - FC Getafe /Ivan Bebek (Chor.)/



Tabuľka:



1. FC Bazilej 1 1 0 0 5:0 3

2. Getafe 1 1 0 0 1:0 3

3. Trabzonspor 1 0 0 1 0:1 0

4. Krasnodar 1 0 0 1 0:5 0



D-skupina



21.00 Sporting Lisabon - LASK Linz /Alain Durieux (Lux.)/

21.00 Rosenborg Trondheim - PSV Eindhoven /Halil Umut Meler (Tur.)/



Tabuľka:



1. Eindhoven 1 1 0 0 3:2 3

2. LASK Linz 1 1 0 0 1:0 3

3. Sporting 1 0 0 1 2:3 0

4. Rosenborg 1 0 0 1 0:1 0



E-skupina



21.00 Celtic Glasgow - CFR Kluž /Daniel Siebert (Nem.)/

21.00 Lazio Rím - Stade Rennes /Sergij Boiko (Ukr.)/



Tabuľka:



1. CFR Kluž 1 1 0 0 2:1 3

2. Celtic 1 0 1 0 1:1 1

Rennes 1 0 1 0 1:1 1

4. Lazio Rím 1 0 0 1 1:2 0



F-skupina



21.00 Arsenal Londýn - Standard Liege /Sandro Schärer (Švajč.)/

21.00 Vitoria SC Guimaraes - Eintracht Frankfurt /Radu Petrescu (Rum.)/



Tabuľka:



1. Arsenal 1 1 0 0 3:0 3

2. Liege 1 1 0 0 2:0 3

3. Guimaraes 1 0 0 1 0:2 0

4. Frankfurt 1 0 0 1 0:3 0

Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti tureckého Istanbulu Basaksehir so slovenským obrancom Martinom Škrtelom nastúpia vo štvrtkovom dueli J-skupiny Európskej ligy UEFA proti Borusii Mönchengladbach, ktorej dres oblieka László Bénes. Oba tímy majú čo naprávať, v úvodnom kole druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže totiž utrpeli debakel 0:4.Borussia podľahla nečakane vysoko doma rakúskemu Wolfsbergeru a Basaksehir inkasoval štvorku na Stadio Olimpico proti AS Rím. Lazio Rím v kádri so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom privíta francúzsky Stade Rennes. Taliani sa budú usilovať odčiniť prehru z úvodného zápasu na štadióne rumunského Klužu, v ktorom viedli 1:0, napokon však odišli s prázdnymi rukami (1:2). Maďarský Ferencváros Budapešť vo svojom strede s Milanom Škvarkom sa v H-skupine stretne s bulharským Ludogorcom Razgrad, ktorý je zatiaľ na čele tabuľky.K šlágrom štvrtkového programu bude patriť duel L-skupiny medzi holandským Alkmaarom a anglickým Manchestrom United. "Červení diabli" sa v Premier League zatiaľ trápia, po domácej pondelňajšej remíze 1:1 s Arsenalom Londýn figurujú až na desiatom mieste tabuľky.zdôraznil tréner ManU Ole Gunnar Solskjaer.Arsenal bude chcieť v F-skupine proti belgickému Standardu Liege potvrdiť tri body z pôdy Eintrachtu Frankfurt a upevniť si pozíciu na čele tabuľky.uviedol kouč "kanonierov" Unai Emery.