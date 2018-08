EURÓPSKA LIGA: Zenit Petrohrad prekvapil, dvomi gólmi prispel Mak

Radosť hráčov Zenitu Petrohrad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety 3. predkola EL:



Kairat Almaty - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)



Góly: 61. Eppel - 19. Nešpor, 51. Houska, ČK: 75. Felipe, 90.+4 Isael



/prvý zápas 0:2, postúpil Olomouc/







Progres Niederkorn - FC Ufa 2:2 (1:0)



Góly: 2. Alikin (vl.), 72. de Almeida - 51. a 90.+4 Paurevič



/1:2, postúpila Ufa/





AEK Larnaka - Sturm Graz 5:0 (1:0)



Góly: 8., 67. a 80. Tričkovski, 65. Larena (z 11m), Taulemesse, ČK: 59. Lovrič (Graz)



zostava AEK: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols - Hevel, Larena (78. Gbayara) - Barrera Reyes, Tričkovski, Tete (69. Cases) - Giannou (78. Taulemesse)



/2:0, postúpila Larnaka/





HJK Helsinki - NK Olimpija Ľubľana 1:4 (0:1)



Góly: 85. Chrisantus - 20. Abass, 72. Avramovski, 75. Rafinha (vl.), 90.+2 Brkič



zostava Olimpije: Ivačič - Putinčanin, Ilič, Zarifovič, Štiglec - Tomič (61. Bagnack) - Avramovski, Kapun, Kronaveter (65. Suljič), Savič - Abass (76. Brkič)



/0:3, postúpila Ľubľana/





FC Kodaň - CSKA Sofia 2:1 (1:0)



Góly: 23. a 64. N'Doye - 58. Evandro



/za domácich Greguš do 60. min a dostal ŽK, Vavro celý zápas/



/2:1, postúpila Kodaň/





Craiova 1948 CS - RB Lipsko 1:1



Góly: 85. Baicu - 39. Sabitzer



/1:3, postúpilo Lipsko/





APOEL Nikózia - Hapoel Beer Ševa 3:1 (0:1)



Góly: 64. Caju, 79. a 90.+3 Lucas - 19. Ben Basat



/2:2, postúpila Nikózia/





CFR Kluž - Alaškert 5:0 (2:0)



Góly: 19. Culio (z 11m), 45.+1 a 62. Omrani, 58. Hoban, 90.+2 Mailat



/2:0, postúpil Kluž/





Kukesi - Torpedo Kutaisi 2:0 (1:0)



Góly: 29. a 75. Reginaldo (oba z 11m)



/za hostí Lačný celý zápas, Hlinka do 69. min/



/2:5, postúpilo Kutaisi/





FC Midtjylland - TNS 3:1 (1:1)



Góly: 16. George, 62. a 80. Okosun - 22. Ebbe



/2:0, postúpil Midtjylland/





Molde FK - Hibernian 3:0 (1:0)



Góly: 35. a 82. Haland, 66. Aursnes



/0:0, postúpilo Molde/





Suduva Marijampole - Spartaks Jurmala 0:0



/1:0, postúpila Suduva/





Žalgiris Vilnius - FC Sevilla 0:5 (0:3)



Góly: 6. a 83. Nolito, 7. a 44. Sarabia, 80. Arana



/za domácich Malec od 65. min/



/0:1, postúpila Sevilla/





Luzern - Olympiakos Pireus 1:3 (0:1)



Góly: 82. Demhasaj - 23. a 59. Christodoulopoulos, 68. Guerrero



/0:4, postúpil Pireus/





Maccabi Tel Aviv - Pjunik Jerevan 2:1 (0:1)



Góly: 55. Micha, 68. Atar - 11. Vojnov



/0:0, postúpil Tel Aviv/





Zenit Petrohrad - Dinamo Minsk 8:1 pp (4:0, 1:0)



Góly: 22. Paredens, 66. Noboa, 75., 79. a 115. Dziuba (tretí z 11m), 109. Driussi, 120.+2 a 120.+3 MAK (prvý z 11m) - 99. Yahaya, ČK: 72. Paredes - 120.+1 Švecov



/Mak od 102. min/



/0:4, postúpil Zenit/





Dinamo Brest - Apollon Limassol 1:0 (0:0)



Góly: 86. Nechajčik



/0:4, postúpil Limassol/





LASK Linz - Besiktas Istanbul 2:1 (1:0)



Góly: 42. Victor, 69. Frieser - 90. Negredo, ČK: 90.+2 Negredo /0:1/





Atalanta Bergamo - Hapoel Haifa 2:0 (0:0)



Góly: 71. Zapata, 90.+2 Cornelius



/4:1, postúpila Atalanta/





FC Bazilej - Vitesse Arnhem 1:0 (1:0)



Gól: 30. Ajeti, ČK: 27. Clarke-Salter (Vitesse)



/Bero za hostí do 28. min/



/1:0, postúpil Bazilej/





Bröndby Kodaň - Spartak Subotica 2:1 (0:0)



Góly: 68. Kaiser, 90.+2 Wilczek - 80. Glavčič, ČK: 11. Kabongo (Kodaň)



/2:0, postúpila Kodaň/





Dudelange - Legia Varšava 2:2 (2:1)



Góly: 7. Stumpf, 17. Stelvio - 33. a 86. Kante, ČK: 90.+5 Kucharczyk (Legia)



/2:1, postúpil Dudelange/





HŠK Zrinjski Mostar - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:1)



Góly: 90.+2 Bilbija - 24. Keseru



/0:1, postúpil Razgrad/





Lech Poznaň - KRC Genk 1:2 (0:2)



Góly: 50. Cywka - 19. Samata, 45.+1 Trossard (z 11m)



/0:2, postúpil Genk/





NK Maribor - Glasgow Rangers 0:0



/1:3, postúpili Rangers/





FCSB - Hajduk Split 2:1 (0:0)



Góly: 53. a 90.+3 Gnohere (prvý z 11m) - 82. Said



/0:0, postúpil FCSB/





KAA Gent - Jagiellonia Bialystok 3:1 (1:0)



Góly: 13. Awoniyi, 84. Jarmčuk, 89. David - 58. Pospíšil



/za hostí odchytal celý zápas Kelemen/



/1:0, postúpil Gent/





Partizan Belehrad - Nordsjaelland 3:2 (3:1)



Góly: 11. Miletič, 30. Jankovič, 35. Markovič - 9. Olsen, 76. Amon



/2:1, postúpil Partizan/





Girondins Bordeaux - FC Mariupol 2:1 (0:0)



Góly: 54. Pundje, 56. Sankhare - 66. Fomin



/3:1, postúpilo Bordeaux/





Burnley - Basaksehir 1:0 pp (0:0)



Gól: 97. Cork



/0:0, postúpilo Burnley/





NK Rijeka - Sarpsborg 08 0:1 (0:0)



Gól: 83. Mortensen



/1:1, postúpil Sarpsborg/





Rosenborg Trondheim - Cork City 3:0 (2:0)



Góly: 26. Šerbečič, 34. Soderlund, 58. Trondsen



/2:0, postúpil Rosenborg/





Valur - Šeriff Tiraspoľ 2:1 (1:0)



Góly: 40. H. Sigurdsson, 90.+1 Halldorson - 68. Badibanga



/0:1, postúpil Šeriff/





SC Braga - FK Zorja Luhansk 2:2 (0:0)



Góly: 65. Novais, 73. Horta - 70. Ratao, 83. Karavajev



/1:1, postúpil Luhansk/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Nevídaný obrat, pod ktorý sa dvomi gólmi podpísal slovenský krídelník Róbert Mak, sa podaril futbalistom Zenitu Petrohrad. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola Európskej ligy dokázali napriek oslabeniu o jedného hráča zmazať manko 0:4 z prvého zápasu, v predĺžení pridali ďalšie štyri zásahy a Dinamo Minsk zdolali vysoko 8:1.Zenit v úvodnom stretnutí na ihrisku súpera šokujúco prehral 0:4 a pred domácou odvetou nemal veľké nádeje. Tie stúpli, keď vyhrával od 66. minúty 2:0, no o šesť minút neskôr prišla ďalšia rana. Stredopoliar Leandro Paredes dostal druhú žltú kartu a domáci dohrávali v desiatich. Napriek tomu dokázali streliť potrebné dva góly, keď sa dvakrát v rozmedzí štyroch minút presadil Arťom Dziuba a poslal duel do predĺženia. V ňom Zenit inkasoval v 99. minúte a v tom momente potreboval na postup opäť dva góly. Petrohradčania však strelili ešte štyri. V druhej a tretej minúte nadstaveného času skóroval aj Mak, pričom prvý dal z jedenástky. Na ihrisko vybehol v 102. minúte. Pred jeho zásahmi dostal červenú kartu hosťujúci Maxim Švecov.Futbalisti AEK Larnaka zdolali vo štvrtkovej odvete na domácom trávniku Sturm Graz vysoko 5:0. Pod triumf sa podpísal hetrikom macedónsky ofenzívny stredopoliar Ivan Tričkovski. Larnaka v ďalšej fáze narazí na víťaza duelu Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín (prvý zápas 0:4).NK Olimpija Ľubľana zvíťazila na pôde HJK Helsinki presvedčivo 4:1 a s celkovým skóre 7:1 postúpila do play off. V ňom narazí na úradujúceho slovenského majstra Spartak Trnava, ktorý vypadol v 3. predkole Ligy majstrov s Crvenou Zvezdou Belehrad po domácej prehre 1:2 po predĺžení. Spartak začne u súpera (štvrtok 23. augusta), v odvete (30. augusta) bude mať výhodu domáceho prostredia.FC Kodaň v základnej zostave so Slovákmi Jánom Gregušom a Denisom Vavrom zdolala v domácej odvete CSKA Sofia rovnako ako v prvom zápase 2:1 a postúpila do ďalšej fázy.Gruzínske Torpedo Kutaisi prehralo na pôde albánskeho Kukesi 0:2, no vďaka domácemu triumfu 5:2 postúpilo ďalej. V jeho drese odohral Miloš Lačný celý zápas a Marek Hlinka bol na ihrisku do 69. minúty. Menej radosti mal Tomáš Malec, keďže jeho Žalgiris Vilnius prehral doma s FC Sevilla vysoko 0:5 a so súťažou sa rozlúčil.Do play off sa nepozrie ani Legia Varšava, ktorá po domácej prehre 1:2 v odvete iba remizovala s luxemburským Dudelange 2:2.