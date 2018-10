EURÓPSKA LIGA: Zenit tesne zdolal Slaviu, Stoch: Sme na správnej ceste

Futbalista Slavie Praha Miroslav Stoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. októbra (TASR) - V súboji dvoch slovenských futbalistov vo štvrtkovom zápase Európskej Ligy UEFA medzi Zenitom Petrohrad a Slaviou Praha bol úspešnejší domáci Róbert Mak. V drese českého tímu odohral celý duel Miroslav Stoch, na brankára domácich vyslal tri nebezpečné strely, no jeho tím napokon prehral 0:1 po góle Aleksandra Kokorina desať minút pred koncom. Slovenský reprezentant hral za víťazný tím do 63. minúty.Hráči Slavie si vypracovali množstvo gólových príležitostí, boli aktívnejší, body však do tabuľky C-skupiny v Rusku nezískali. Čoskoro 29-ročný Stoch bol najbližšie ku gólu v 25. minúte, no jeho "delovka" z tridsiatich metrov opečiatkovala brvno bránky Andreja Luneva.citovala krídelníka Slavie klubová stránka.dodal Stoch, ktorého doplnil tréner Jindřich Trpišovský:Slavia je s tromi bodmi na treťom mieste tabuľky, v ďalšom zápase EL sa predstaví 25. októbra v dánsku na ihrisku FC Kodaň.