Európska ľudová strana chystá zmeny vo vedení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. novembra (TASR) - Európska ľudová strana (EPP) na svojom nadchádzajúcom sneme v Záhrebe (20. - 21. 11.) uskutoční "výmenu stráží" vo svojom vedení. Za nového predsedu európskych ľudovcov kandiduje dosluhujúci predseda Európskej rady Donald Tusk a za jedného z podpredsedov kandiduje aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), šéf slovenskej delegácie EPP v Európskom parlamente (EP).EPP v nedeľu v oficiálnom stanovisku potvrdila, že po uplynutí lehoty na predloženie kandidatúr za členov predsedníctva strany, je už známy zoznam všetkých kandidátov. Jediným kandidátom na nového predsedu EPP je Donald Tusk z Poľska, ktorého nominovala tamojšia Občianska platforma. Nahradiť by mal súčasného šéfa EPP Josepha Daula z Francúzska, ktorý túto pozíciu zastáva od novembra 2013 (po smrti predošlého šéfa EPP Wilfrieda Martensa z Belgicka). Tusk bol aj doteraz - ako predseda Európskej rady - jedným z členov predsedníctva EPP.Na pozície desať podpredsedov najväčšej európskej politickej rodiny kandiduje 12 záujemcov, z toho deväť mužov a tri ženy: David McAllister (Nemecko), Helen McEnteeová (Írsko), Siegfried Murešan (Rumunsko), Averof Neofytou (Cyprus), Petteri Orpo (Fínsko), Franck Proust (Francúzsko), Paulo Rangel (Portugalsko), Ivan Štefanec (Slovensko), Antonio Tajani (Taliansko), Esther De Langeová (Holandsko), Marija Gabrielová (Bulharsko) a Johannes Hahn (Rakúsko).Kandidátom na pokladníka EPP je Christian Schmidt z Nemecka.Spomedzi kandidátov na podpredsedov majú traja - Gabrielová, Hahn a Tajani - skúsenosť eurokomisára, pričom Tajani bol aj predsedom Európskeho parlamentu. Sú tam tiež viacnásobní a veľmi aktívni europoslanci (McAllister, De Langeová) a Murešan bol jedným z rumunských kandidátov na eurokomisára.Pre kandidáta zo Slovenska to znamená silnú konkurenciu v súboji o podpredsednícke kreslo v EPP. Štefanec však v europarlamente a v EPP nie je "neznáma veličina". Má blízko k predsedovi politickej frakcie EPP v EP Manfredovi Weberovi, už druhý mandát za sebou v zákonodarnom zbore EÚ je predsedom platformy SME Europe, najväčšej politickej organizácie v Európe, ktorá sa zaoberá právami malých a stredných podnikov (MSP) a vytvára a rozvíja spoločnú európsku politiku priateľskú k MSP.Podľa informácií TASR sa o zisk podpredsedníckeho kresla v EPP v minulosti pokúšal aj prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ, avšak bez úspechu.Európska ľudová strana, založená v roku 1976, je najväčšou politickou rodinou v Európe, najsilnejšou frakciou v EP od roku 1999 a od roku 2002 má najpočetnejšie zastúpenie medzi členmi Európskej komisie, čo sa nezmení ani v exekutíve EÚ pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Ľudovci majú v celej EÚ približne 50 členských strán, najmenej šesť členov z krajín mimo EÚ a približne 30 strán so štatútom pozorovateľa z členských aj nečlenských krajín EÚ.Slovensko má štyri politické strany s plným hlasovacím právom v EPP: KDH, SMK, Most-Híd a od septembra tohto roku aj SPOLU-OD. Súčasťou rodiny EPP bola aj SDKÚ.