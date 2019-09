Európska ľudová strana má 3 nových členov, vrátane SPOLU zo SR

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. septembra (TASR) - Slovenská politická strana SPOLU — občianska demokracia sa v utorok na pôde Európskeho parlamentu (EP) stala plnohodnotným členom najsilnejšej európskej politickej skupiny — Európskej ľudovej strany (EPP). Na utorňajšom zasadnutí v Bruseli o tom jednomyseľne rozhodlo politické vedenie EPP.Politické grémium EPP sa na dvojdňovom zasadnutí v Bruseli (9.-10.9.) venovalo politickému vývoju v európskych členských štátoch, nadchádzajúcej Európskej komisii, prioritám Európskeho parlamentu a prípravám nadchádzajúceho kongresu EPP v Záhrebe (20.-21.11.).Predstavitelia EPP zároveň privítali rozšírenie svojich radov, keď okrem SPOLU, ktoré získalo plné členstvo, štatút pridruženého člena dostala Bosniacka strana z Čiernej Hory a štatút pozorovateľa má strana Európska solidarita z Ukrajiny.Na podujatí sa zúčastnil aj predseda SPOLU Miroslav Beblavý, ktorý po potvrdení plného členstva v EPP uviedol, že jeho strana si želá "" situáciu na Slovensku, na čo potrebuje silných partnerov, priateľov a spojencov v spoločnej Európe. Prijatie do rodiny EPP za menej ako dva roky po vzniku SPOLU považuje za ocenenie práce celého tímu a členov vo všetkých častiach Slovenska.SPOLU podľa Beblavého ukázala, že je skutočnou politickou stranou, ktorú berú vážne aj v Európe. "," konštatoval Beblavý.Predseda SPOLU sa osobitne poďakoval poslancovi Európskeho parlamentu Ivanovi Štefancovi z KDH, ktorý je šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente, a zástupcom ostatných slovenských strán v skupine európskych ľudovcov, ktoré podporili členské ambície SPOLU. "" dodal Beblavý.Poslanec Európskeho parlamentu za stranu SPOLU Vladimír Bilčík povedal, že prijatím do frakcie EPP sa zavŕšilo približne ročné úsilie o členstvo zvýraznené víťazstvom koalície PS/SPOLU v európskych voľbách v máji tohto roka." uviedol Bilčík s tým, že s ďalším europoslancom zo SPOLU Michalom Wiezikom budú "poctivo pracovať" na tom, aby túto šancu naplno využili.Do rodiny EPP zo Slovenska patria strany KDH, SMK a Most-Híd. Do svojho zániku patrila k ľudovcom aj SDKÚ.spravodajca TASR Jaromír Novak