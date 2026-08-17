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17. augusta 2026

Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu


Tagy: Justícia Súdnictvo

Predsedníčka Súdnej rady SR a členka ENCJ Marcela Kosová poukázala na dlhodobú potrebu rešpektovania nezávislosti súdnictva. Európska sieť ...



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675021f2946f0342144283 scaled 1 676x507 17.8.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka Súdnej rady SR a členka ENCJ Marcela Kosová poukázala na dlhodobú potrebu rešpektovania nezávislosti súdnictva.


Európska sieť súdnych rád (ENCJ), ACA-Europe, Medzinárodná asociácia sudcov a Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie spoločne vyjadrili podporu nezávislosti Medzinárodného trestného súdu (ICC) a odsúdili najnovšiu iniciatívu vlády USA, ktorá je namierená proti sudcom, prokurátorom a zamestnancom ICC.

Americké kroky proti ICC


Podľa spoločného stanoviska podpísaného 12. augusta 2026 minister zahraničných vecí USA oznámil kroky proti ICC, ktoré zahŕňajú zrušenie víz, zavedenie zákazov cestovania pre zamestnancov súdu, sprísnenie sankcií voči ICC a príbuzným organizáciám, a diplomatické snahy vyzvať ďalšie štáty na vystúpenie z ICC.

„Štáty by mali rešpektovať nezávislosť súdov zriadených na základe medzinárodných zmlúv. Nezávislosť súdnictva nie je výsadou priznanou sudcom, ale základnou zárukou právneho štátu a ochrany ľudských práv. Sudcovia musia byť schopní vykonávať svoje funkcie bez vonkajších vplyvov. Najmä opatrenia, ktorých cieľom je znemožniť súdu vykonávať jeho činnosť, sú nezlučiteľné so zásadami právneho štátu a nezávislosti súdnictva,“ uvádza stanovisko.

Potreba rešpektovania nezávislosti súdnictva


Predsedníčka Súdnej rady SR a členka ENCJ Marcela Kosová poukázala na dlhodobú potrebu rešpektovania nezávislosti súdnictva.

Súdna rada Slovenskej republiky je aktívnou súčasťou Európskej siete súdnych rád. Dlhodobo poukazujeme na potrebu rešpektovania nezávislosti súdnictva, ktorá má svoj zásadný význam tak u sudcov národných ako aj medzinárodných súdov. Každý zásah do nezávislosti justície je zásahom do práv občanov,“ uviedla Kosová.

Medzinárodný trestný súd má významnú úlohu pri vyšetrovaní a stíhaní osôb podozrivých zo spáchania genocídy, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a zločinu agresie. Opatrenia na jeho obmedzenie, ako aj sankcie vyhlásené vládou USA v roku 2025 voči jednotlivým sudcom a prokurátorom ICC narúšajú fungovanie tohto súdu.

ENCJ, ACA-Europe, Medzinárodná asociácia sudcov a Sieť predsedov najvyšších súdov členských štátov EÚ preto opätovne zdôrazňujú nevyhnutnosť rešpektovať jeho nezávislosť a vyjadrujú solidaritu so všetkými zamestnancami ICC. Spoločným stanoviskom jasne odsudzujú útoky na právny štát a mechanizmy medzinárodnej spravodlivosti.


Zdroj: SITA.sk - Európska sieť súdnych rád podporila nezávislosť Medzinárodného trestného súdu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Justícia Súdnictvo
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