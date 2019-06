Európska sieť súdnych rád prijala Bratislavský manifest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) – Bratislavský manifest je dokument, ktorý vzišiel z Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád (ENCJ). Jeho troma hlavnými odkazmi sú právny štát, zlepšovanie finančných podmienok sudcov a presadzovanie európskej súdnej kultúry, založenej na zdieľaných hodnotách. Na tlačovej konferencii o tom informoval prezident Európskej siete súdnych rád Kees Sterk.Prvým odkazom, ktorý Sterk označil za najdôležitejší, je udržiavanie a obnovovanie právneho štátu v Európskej únii (EÚ). Dodal, že na základe prieskumu medzi všetkými sudcami v Európskej únii sa sudcovia necítia byť rešpektovaní ostatnými zložkami štátnej moci.povedal Sterk.Presadzovanie prístupu k spravodlivosti a k spravodlivým a nestranným súdom je druhým hlavným odkazom bratislavského manifestu. Sterk tvrdí, že podľa prieskumu“. Vzhľadom na to žiada ENCJ od európskych inštitúcií a najmä od Európskej komisie, „Tretím odkazom bratislavského manifestu je podľa Sterka presadzovanie spoločnej európskej súdnej kultúry. Vzájomná interakcia medzi súdnymi systémami v Európe je podľa neho kľúčová, aby sa identifikovali spoločné znaky a rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. To potom povedie k definovaniu týchto hodnôt, čo po aplikácii do praxe bude zvyšovať dôveru v súdnictvo. „, dodal.Valné zhromaždenie Európskych siete súdnych rád sa konalo prvýkrát v histórii na Slovensku. Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková na tlačovej konferencii informovala, že na zhromaždení sa zúčastnili zástupcovia 27 členských krajín Európskej únie, ale aj prezident poradnej rady sudcov, zástupcovia medzinárodnej akademickej obce a vedeckých inštitúcii.