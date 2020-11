Európska únia a Británia pokračujú v rokovaniach o „pobrexitovej“ obchodnej dohode

Tvrdý postoj

Krátky čas

Clá a obchodné prekážky

16.11.2020 (Webnoviny.sk) - Vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva v pondelok vstúpili do ďalšieho týždňa očakávaných rokovaní, počas ktorých sa budú snažiť priblížiť k "pobrexitovej" obchodnej dohode.O jej vyrokovanie sa obe strany usilujú prakticky počas celého prechodného obdobia po januárovom odchode Britov z eurobloku, ktoré sa skončí 31. decembra. Spomenutá dohoda by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu."Veľmi usilovne pracujeme na dosiahnutí dohody, ale je toho ešte veľa, čo treba urobiť," uviedol hlavný vyjednávač Spojeného kráľovstva David Frost, keď v pondelok vstupoval do centrály EÚ v Bruseli.Kancelária britského premiéra Borisa Johnsona však v ostatnom období zastáva tvrdý postoj voči EÚ."Náš prístup sa nezmení. Ak máme v nasledujúcich dňoch dosiahnuť pokrok, musíme zo strany EÚ vidieť viac realizmu," povedal Johnsonov hovorca James Slack EÚ naďalej trvá na tom, že "európska dvadsaťsedmička" nie je tá, ktorej sa kráti čas na uzavretie obchodnej dohody, a nebude pristupovať k akejkoľvek dohode pod časovým tlakom.Blok napríklad obviňuje Britániu z toho, že si chce ponechať prístup k lukratívnym trhom EÚ tak, akoby naďalej bola členom únie. Británia zasa tvrdí, že EÚ jej kladie neprimerané požiadavky a nezaobchádza s ňou ako s nezávislým a zvrchovaným štátom.Ak nedôjde k včasnej dohode, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.Poškodilo by to ekonomiky na oboch stranách, ale negatívnejší dopad by to malo na Spojené kráľovstvo, ktorého hospodárstvo v ostatných mesiacoch trpí pre pandémiu koronavírusu.