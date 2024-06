Európska únia by mala byť podľa Ondruša sebavedomejšia na globálnej úrovni (video)

Trump Úniu neposlúchol

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify

4.6.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) by mala byť sebavedomejšia na globálnej úrovni. Počas rozhovoru pre tlačovú agentúru SITA to vyhlásil štátny tajomník ministerstva práce a kandidát do Európskeho parlamentu Branislav Ondruš , ktorý zároveň priznal, že je veľkým kritikom vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi.Európska únia podľa jeho slov vystupuje navonok veľmi nekonzistentne. „Na jednej strane deklarujeme, že pre nás sú dôležité rôzne hodnoty, ľudské práva, dodržiavanie medzinárodného práva, ale ako Európska únia sa úplne selektívne staviame k rovnakým situáciám, napríklad k porušovaniu medzinárodného práva. Inak sa staviame k ruskej agresii voči Ukrajine , ako napríklad k tomu, čo robí Turecko vo vzťahu k Iraku a osobitne k Sýrii, alebo čo robí teraz Izrael voči okupovaným palestínskym územiam . Veľmoci a Spojené štáty vidia, že my sme absolútne neprincipiálni, že nie je problém s nami kývať ako so špinavou handrou a podľa toho sa k nám aj správajú,” vyhlásil Ondruš.Myslí si, že Európska únia sa musí začať správať sebavedomo a suverénne. Napriek tomu, že si kandidát za Hlas-SD uvedomuje, že EÚ nie je jedna krajina ako USA a hľadať jednotné postoje v geopolitických otázkach medzi 27 suverénnymi členskými štátmi nie je jednoduché, treba si podľa neho určiť skutočné ambície.V prípade, že nebudeme jednotní a sebavedomí, nás, ako uviedol Ondruš, nikto nebude brať vážne. „Všimnime si, ako sa za prezidenta Donalda Trumpa postavili Spojené štáty voči Európskej únii. Pokiaľ išlo o plnenie dohody s Iránom o obmedzení ich jadrového programu. Európska únia jednoznačne hovorila, že Spojené štáty by nemali odstúpiť od tejto dohody, napriek tomu to Spojené štáty urobili a nie len to. My, keď sme v tej chvíli videli, a na základe medzinárodných kontrolných mechanizmov bolo zjavné, že Irán v tom čase prejavoval ochotu dodržiavať túto medzinárodnú dohodu, Donald Trump úplne bez problémov presadil exteritorialitu sankcií voči firmám z EÚ,” doplnil Ondruš.To podľa jeho slov znamenalo, že hoci EÚ neodstúpila od zmluvy o kontrole iránskeho jadrového programu, a preto nebol dôvod, aby európske firmy neobchodovali s Iránom, Donald Trump napriek tomu povedal, že bude sankcionovať európske firmy, ktoré v rozpore s jeho želaním ďalej obchodujú s Iránom."Výsledok bol taký, že EÚ nedokázala ochrániť ani jednu svoju firmu pred týmito sankciami. A to sme sa tvárili, že USA sú naším spojencom, lenže takto vzťahy spojencov rozhodne nevyzerajú,” uzavrel Branislav Ondruš.