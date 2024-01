Európska únia by mala mať vlastnú armádu, vyhlásil Tajani a povedal dôvod

Výzvy na armádu EÚ kolujú už od 50. rokov minulého storočia, ale nikdy sa nerealizovali. Ruská vojna na Ukrajine však vytlačila otázky obrany do popredia, zmenila verejnú mienku a viedla k rozšíreniu



Výzvy na armádu EÚ kolujú už od 50. rokov minulého storočia, ale nikdy sa nerealizovali. Ruská vojna na Ukrajine však vytlačila otázky obrany do popredia, zmenila verejnú mienku a viedla k rozšíreniu Severoatlantickej aliancie (NATO).

8.1.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) by mala podľa talianskeho ministra zahraničia mať vlastnú armádu. Antonio Tajani to povedal novinám La Stampa, informuje web Kyiv Independent. Európska armáda by sa zapájala do udržiavania mieru a prevencie konfliktu, uviedol.Na otázku, či je EÚ pripravená ísť do vojny, Tajani odpovedal, že pozornosť by sa mala zamerať skôr na „udržiavanie mieru, monitorovanie, odstrašovanie“.„Ak chceme byť nositeľmi mieru vo svete, potrebujeme európsku armádu. A to je základným predpokladom efektívnej európskej zahraničnej politiky," skonštatoval minister.