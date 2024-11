Európska únia by podľa Fica nemala prevziať ťarchu podpory Ukrajiny na seba, ak USA pozastavia pomoc (video+foto)

Vytváranie tlaku na uzatvorenie mieru

8.11.2024 (SITA.sk) - Ak Spojené štáty americké pozastavia alebo výrazne znížia objem pomoci pre Ukrajinu Smer-SD ) si nevie predstaviť, že by Európska únia prevzala celú ťarchu podpory Ukrajiny na seba. Povedal to v piatok po neformálnom samite Európskej rady v Budapešti. Novozvolený americký prezident Donald Trump má podľa neho záujem ukončiť vojnu na Ukrajine , rovnako aj Čína a Brazília."Európska únia by mala povedať, že sa pridáva k týmto plánom a ideme vytvárať tlak, aby bol uzatvorený mier, ktorý bude vyhovovať všetkým zainteresovaným. Zdá sa mi, že prevažuje myšlienka, že treba vo vojne pokračovať za každú cenu a ja s týmto nechcem mať nič spoločné," vyhlásil Fico.Ako ďalej dodal, ak prídu nejaké návrhy na zvyšovanie finančnej pomoci Ukrajine na úkor členských štátov EÚ len preto, že vypadol z hry veľký podporovateľ, tak Slovensko by sa takýchto hier nemalo zúčastniť. "Európska únia je mierový projekt. Šanca uzatvoriť mier bola veľmi jasná v apríli 2022, ale sa tomu zabránilo, lebo sa chcelo ponížiť Rusko," domnieva sa premiér.Ďalšou témou samitu boli ambície Európskej únie stať sa viac konkurencieschopnou vo vzťahu k iným regiónom sveta, predovšetkým k Spojeným štátom amerických. Fico podčiarkol, že na Slovensku hrá hlavnú rolu predovšetkým automobilový priemysel "Vyzval som Európsku komisiu , aby zvážila právny predpis, ktorý hovorí o zákaze používania spaľovacích motorov po roku 2025. Zdá sa, že ciele EÚ, pokiaľ ide o elektromobilu , sú nereálne, pretože nemáme si čím nabíjať, nemáme komponenty do týchto áut, nemá kto vyrábať baterky," povedal Fico. Európsku radu zároveň informoval, že čínska spoločnosť Gotion ide na Slovensku stavať fabriku na výrobu bateriek do elektromobilov.Témou neformálneho samitu Európskej rady boli aj voľby v Gruzínsku . Fico sa podľa svojich slov vo štvrtok 7. novembra stretol s gruzínskym aj arménskym premiérom na bilaterálnych rokovaniach."Nevyhral ten, kto mal vyhrať, tak všetci sú z toho hotoví. Sorošovsi a všetci makali v Gruzínsku, ale prehrali, vyhral niekto iný a toto odmietajú rešpektovať. To už je pre Európu a pre svet typické, že keď nevyhrá ten, kto má vyhrať, tak sa spúšťa revolúcia proti nemu," zhodnotil gruzínske voľby Fico. Dodal, že gruzínskemu premiérovi povedal, že má trpezlivo vysvetľovať veci, no Slovensko je to posledné, ktoré by zasahovalo do vnútorných vecí Gruzínska.