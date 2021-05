Európska únia chce ďalšími sankciami proti Bielorusku zasiahnuť Lukašenkovu Achillovu pätu

Bielorusko ako čierna ovca

Lukašenko mal na odklon dôvod

27.5.2021 (Webnoviny.sk) - Členské štáty Európskej únie vo štvrtok načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by mali byť zamerané na hospodárske odvetvia blízke bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Dôvodom sankcií je nedeľňajší vynútený odklon letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckych Atén do litovského Vilniusu. Po pristátí lietadla v bieloruskej metropole Minsk tamojšie bezpečnostné zložky zatkli novinára a aktivistu Ramana Prataseviča Dopravca vo vyhlásení uviedol, že Bielorusko upozornilo posádku jeho letu na potenciálnu bezpečnostnú hrozbu na palube a dostalo pokyny na odklon na najbližšie letisko, Minsk. Stroj po pristátí prehľadali, no žiadnu bombu nenašli.Ministri zahraničných vecí EÚ sa v Lisabone zaviazali, že budú naďalej zvyšovať tlak na bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorého pohŕdanie demokratickými normami a ľudskými právami spôsobilo, že jeho krajina pôsobí na Západ ako „čierna ovca“.Najnovšie sankcie by sa mohli okrem iného zamerať na lukratívny biznis s draslíkom, ktorý sa používa pri výrobe hnojív. Bielorusko patrí k najväčším svetovým dodávateľom. Štátna továreň Belaruskali na výrobu potašového hnojiva v Soligorsku patrí k najdôležitejším zdrojom príjmov pre Lukašenka.Európska únia sa v pondelok dohodla na uvalení sankcií proti Bielorusku, medzi ktoré patrí aj zákaz pre bieloruské spoločnosti využívať vzdušný priestor a letiská 27 členských štátov EÚ. Vedúci predstavitelia EÚ tiež vyzvali všetkých dopravcov so sídlom v EÚ, aby sa vyhli preletom nad Bieloruskom.Samotný Lukašenko obhajuje odklon letu spoločnosti Ryanair. V stredu pred zákonodarcami tvrdil, že existovala hrozba explózie a označil za „absolútne klamstvo“, že bojová stíhačka, ktorú vyslal, prinútila lietadlo pristáť v Minsku.„Konal som zákonným spôsobom a chránil ľudí v súlade s medzinárodnými pravidlami,“ skonštatoval 66-ročný Lukašenko, ktorý vládne v Bielorusku od roku 1994. Obvinil tiež európskych lídrov z vedenia „hybridnej vojny“ s cieľom „škrtiť“ jeho národ ďalšími sankciami.