Európska únia chce využiť výnosy zo zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny, ide o naliehavú pomoc

Prvý krok

Schválenie balíka pomoci

30.1.2024 (SITA.sk) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa rozhodli schváliť rámcovú dohodu, ktorá by ponechala v rezerve výnosy zo stoviek miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky.Informuje o tom agentúra AP s odvolaním si na predstaviteľa Únie, ktorý s ňou komunikoval pod podmienkou anonymity. Podľa neho blok „umožní začať zbierať mimoriadne príjmy vytvorené zo zmrazených aktív... na podporu obnovy Ukrajiny“.​Predbežnú dohodu dosiahli v pondelok v noci a ešte potrebuje formálne schválenie. Považuje sa za prvý krok k použitiu niektorých z 200 miliárd eur v aktívach ruskej centrálnej banky v EÚ na pomoc Ukrajine pri obnove po ruskej agresii. O tom, ako sa výťažok použije, sa rozhodne neskôr.Otázka použitia zmrazených ruských aktív je naliehavá, keďže Ukrajina sa snaží vyjsť s peniazmi a plány pomoci v EÚ a Spojených štátoch sú spomalené v dôsledku politických úvah, ktoré okrem iného zahŕňajú aj to, či spojenci budú pokračovať v pomoci Ukrajine rovnakým tempom ako v prvých dvoch rokoch vojny. Vo štvrtok sa lídri EÚ stretnú v nádeji, že už sa im podarí schváliť balík podpory pre Ukrajinu v objeme 50 miliárd eur, proti ktorému stojí maďarský premiér Viktor Orbán Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na „dôrazné“ tohtoročné rozhodnutie presmerovať zmrazený ruský majetok v západných bankách na „obranu proti ruskej vojne a na obnovu“ Ukrajiny. Pondelkový krok EÚ vytvára priestor pre jej krajiny, ak by takéto opatrenia chceli prijať.