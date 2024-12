Európska únia do začiatku budúceho roka vycvičí 75-tisíc ukrajinských vojakov

17.12.2024 (SITA.sk) - Európska únia vycvičí do februára budúceho roka 75-tisíc príslušníkov ukrajinskej armády. Ide o výcvik v rámci Vojenskej pomocnej misie Európskej únie na podporu Ukrajiny (EUMAM). Uviedla to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, informuje spravodajský web Kyiv Independent.Kallasová zároveň pripomenula, že Európska únia tento mesiac poskytla Ukrajine rozpočtovú podporu vo výške 4,2 miliardy eur a od januára budúceho roka bude mesačne pre Kyjev vyčleňovať 1,5 miliardy eur.EUMAM, ktorú spustili v októbri 2022, už do augusta tohto roka vycvičila približne 60-tisíc ukrajinských vojakov, predovšetkým v Nemecku a Poľsku. Cieľom misie je zlepšiť operačné schopnosti ukrajinských síl a posilniť ich odolnosť voči ruskej agresii.