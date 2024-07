Európska únia je podľa Orbána na ceste k sebazničeniu a prichádza zmena, ktorá nebola 500 rokov

Prichádza zmena, ktorá nebola 500 rokov

Teroristický akt na plynovode Nord Stream

28.7.2024 (SITA.sk) - Maďarský nacionalistický premiér Viktor Orbán v sobotu povedal, že Európska únia „skĺzne do zabudnutia“. Učinil tak v búrlivom prejave namierenom proti Západu, v ktorom varoval pred novým, na Áziu orientovaným „svetovým poriadkom“, pričom v súvislosti s tohtoročnými americkými prezidentskými voľbami podporil Donalda Trumpa „Európa sa vzdala obrany svojich vlastných záujmov,“ povedal Orbán v rumunskom meste Baile Tusnad, kde žije početná maďarská komunita.„Všetko, čo dnes Európa robí, je to, že bezpodmienečne nasleduje prodemokratickú zahraničnú politiku USA... Dokonca aj za cenu sebazničenia.“„Prichádza zmena, ktorá nebola 500 rokov. To, čomu čelíme, je v skutočnosti zmena svetového poriadku,“ dodal a označil Čínu, Indiu, Pakistan a Indonéziu za „dominantné centrum“ sveta.Orbán tvrdil, že za výbuchmi v roku 2022, ktoré poškodili plynovody Nord Stream vybudované na prepravu plynu z Ruska do Nemecka, boli Spojené štáty, pričom to označil za „teroristický akt vykonaný podľa očividného smerovania Američanov“. Neposkytol žiadne dôkazy na podporu svojho tvrdenia.Vyjadrenia krajne pravicového lídra prichádzajú uprostred rastúcej kritiky zo strany jeho európskych partnerov po tom, čo sa tento mesiac vydal na nečestné „mierové misie“ do Moskvy a Pekingu, ktorých cieľom bolo sprostredkovať ukončenie ruskej vojny na Ukrajine.Orbán je všeobecne považovaný za toho, kto má najvrúcnejšie vzťahy s Kremľom spomedzi všetkých lídrov EÚ.