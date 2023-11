Európska únia má pripravený plán B, ak sa Maďarsko v prípade balíka pomoci Ukrajine bude stavať na zadné

10.11.2023 (SITA.sk) - Európska únia má plán B pre prípad, že Maďarsko využije svoje právo veta a zablokuje plánovaný balík pomoci Ukrajine v hodnote 50 miliárd eur. Referuje o tom web news.sky.com s odvolaním sa na predstaviteľov Únie.Všetkých 27 členských štátov má o navrhovanom balíku hlasovať na decembrovom samite. V rámci bloku však existujú obavy, že Maďarsko by mohlo využiť svoje právo veta na zablokovanie podpory.Takéto platby zo spoločného rozpočtu EÚ si vyžadujú jednomyseľnú podporu všetkých členských štátov.Ak by sa Maďarsko „stavalo na zadné“, každá z ostatných vlád EÚ by podľa nemenovaných predstaviteľov mohla vytvoriť svoj vlastný balík pomoci Kyjivu, pričom dohromady by takéto bilaterálne pakty dosiahli rovnakú sumu.Maďarsko minulý rok vetovalo podobný návrh poskytnúť Ukrajine finančnú pomoc vo výške 18 miliárd eur. Budapešť neskôr po mesiacoch hádok aj tak súhlasila s týmto balíčkom.