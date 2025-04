Európska únia musí byť v otázke ciel jednotná, inak hrozí jej zánik, tvrdí Fico

26.4.2025 (SITA.sk) - Americká administratíva neuznáva inštitúcie Európskej únie . Je o tom presvedčený slovenský premiér Robert Fico . Americká administratíva má podľa neho záujem o bilaterálne rokovania s jednotlivými členskými štátmi.„A riziko spočíva v tom, že môže niekto povedať, vážení priatelia v tejto a v tejto európskej krajine vy od nás kupujete veľa zbraní, tak poďme si urobiť bilaterálnu dohodu, že nebudete platiť 25 % clá ale budete platiť 10 % clá. A to je koniec Európskej únie. Nech je každému úplne jasné, o čom teraz hovorím,“ povedal Fico na stretnutí so zamestnávateľskými zväzmi.Slovenský predseda vlády je presvedčený, že pokiaľ ide o obchodnú vojnu, Európska únia musí preukázať jednotný postoj.„Ja mám tiež kritické pohľady a postoje, ale neblokujem rozhodovanie a výsledky Európskej únie. Nerobím to, hoci mám veľmi jasné výhrady. Oceňujem, že ideme rokovať, hľadáme ďalšie riešenia, vieme o rokovaniach predstaviteľov európskych automobiliek s americkou administratívou, hľadajú sa inovatívne návrhy, ako to celé dať dohromady, aby pokiaľ ide o 25 % clá pokiaľ ide o výrobu automobilov v Európe neznamenali koniec tohto automobilového priemyslu,“ povedal Fico.Na zasadnutiach Európskej rady sa však podľa neho v súčasnosti podstatne viacej hovorí o munícii kalibru 155 pre Ukrajinu ako o tom, čo urobíme s cenami energií, čo urobíme s podnikateľským prostredím, a ako zabezpečíme energie pre krajiny Európskej únie.