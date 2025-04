Európska únia ohlásila podporu pre Palestínčanov v sume 1,6 miliardy eur

14.4.2025 (SITA.sk) - Európska únia v pondelok oznámila nový trojročný balík finančnej podpory pre Palestínčanov v hodnote až 1,6 miliardy eur. „Zvyšujeme našu podporu palestínskemu ľudu. Suma 1,6 miliardy eur do roku 2027 pomôže stabilizovať Západný breh Jordánu a Gazu,“ napísala na sieti X šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová Podpora je rozdelená do troch segmentov. Približne 620 miliónov eur pôjde vo forme grantov do rozpočtu Palestínskej samosprávy. Ďalších približne 576 miliónov eur vo forme grantov je určených na projekty na podporu hospodárskeho oživenia na Západnom brehu Jordánu, vo východnom Jeruzaleme a v Pásme Gazy. Okrem toho Európska investičná banka (EIB) podporí nové financovanie palestínskeho súkromného sektora pôžičkami v celkovej sume 400 miliónov eur.Európska únia je najväčším poskytovateľom pomoci Palestínčanom. Na roky 2021 až 2024 na túto podporu vyčlenila zhruba 1,36 miliardy eur. Z tejto sumy bolo bolo už viac ako 1,043 miliardy eur pridelených.