Európska únia plánuje v budúcom roku podporiť Ukrajinu finančnou pomocou v objeme 18 miliárd eur

Ministri majú vymyslieť systém

Výzva Bielorusku a odsúdenie Iránu

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lídri Európskej únie (EÚ) v piatok na samite Európskej rady odobrili plán na poskytnutie finančnej podpory Ukrajine v budúcom roku v objeme 18 miliárd eur.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že Ukrajina potrebuje zhruba 3 až 4 miliardy eur mesačne na pokrytie základných nákladov, čo by mali uhradiť EÚ, USA a medzinárodné finančné inštitúcie.EÚ sa podľa Von der Leyenovej má v úmysle každý mesiac poskytnúť približne 1,5 miliardy eur, pričom to opísala ako sumu financovania, ktorá by bola „stabilná a spoľahlivá“.Ministri financií EÚ dostali za úlohu vymyslieť systém, ako dať dokopy peniaze, ktoré by sa pridali k 9 miliardám eur, ktoré už EÚ posiela v rámci makrofinancovania.Vo svojom vyhlásení zo samitu, ktoré je dostupné na oficiálnej webstránke rady, európski lídri opäť odsúdili ruskú agresiu a vyzvali na jej ukončenie.Zároveň potvrdili, že budú „stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné“ a budú jej poskytovať politickú, vojenskú a ekonomickú podporu. EÚ podľa ich vyhlásenia posilní humanitárnu pomoc, najmä pripravenosť na nadchádzajúcu zimu.Okrem iného Európska rada vyzvala Bielorusko, aby nepomáhalo Rusku vo vojne, a to umožňovaním ruským ozbrojeným silám využívať bieloruské územie a poskytnutím podpory ruskej armáde. Tiež rázne odsúdila vojenskú podporu ruskej agresii zo strany Iránu.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.consilium.europa.eu.