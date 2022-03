Európska únia podľa Fica zlyhala pri riešení konfliktu Ruska a Ukrajiny, vykonáva len vôľu USA (video)

Porušenie medzinárodného práva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vyzvali na zabezpečenie humanitárnej pomoci

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina sa stala obeťou mocenského konfliktu medzi Spojenými štátmi americkými (USA) a Ruskou federáciou.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal líder strany Smer- sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico s tým, že Európska únia (EÚ) je v súčasnosti len pasívnym štatistom tohto konfliktu a vykonávateľom vôle USA. Fico to považuje za zlyhanie EÚ, čo podľa jeho slov výrazne ovplyvní jej postavenie v nasledujúcich rokoch.Šéf Smeru-SD zdôraznil, že v tomto konflikte je potrebné podporovať dialóg a mierové riešenie. Zbrane a muníciu by preto strana na Ukrajinu nedodávala, pretože to nepovažuje za slovenský národný záujem.„Nepáči sa nám, že sa nejaká krajina rozhodla so svojím vojenským vybavením ísť na územie iného štátu. Zopakujem, že to považujeme za porušenie medzinárodného práva. Odmietame však kolektívnu vinu voči všetkým Rusom, je to hanebné," uviedol Fico. Nevidí ani žiaden dôvod na vylučovanie ruských športovcov z medzinárodných súťaží. „Čo to má spoločné s politikou?" pýta sa líder strany.V súvislosti s možným urýchleným vstupom Ukrajiny do EÚ musí podľa jeho slov krajina, rovnako ako všetky predchádzajúce členské štáty, splniť základné podmienky pre vstup do eurobloku. „V tomto ich budeme plne podporovať," dodal na záver.Predseda Smeru-SD a podpredsedovia strany nemali na tlačovej konferencii na tvárach respirátory, lebo podľa šéfa strany sa pre vládu ochorenie COVID-19 skončilo, a preto to budú rešpektovať. Vládu zároveň vyzval, aby Ukrajine zabezpečila potrebnú dávku humanitárnej pomoci.