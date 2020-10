Európska únia pohrozila Lukašenkovi sankciami, ak nezastaví reštrikcie voči demonštrantom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia v pondelok uviedla, že pristúpi k sankciám voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a ďalším predstaviteľom tohto štátu, ak nevstúpi do rokovaní s opozíciou a nezastaví reštrikcie proti demonštrantom protestujúcim proti výsledkom augustových prezidentských volieb.Európska dvadsaťsedmička začiatkom októbra uvalila sankcie na 40 bieloruských predstaviteľov, ktoré sa týkajú zákazu vstupu do EÚ a zmrazenia ich majetku. Minsk odpovedal zavedením recipročných protisankcií, no nezverejnil mená európskych predstaviteľov, na ktorých sú zamerané. Pohrozil však ešte závažnejšími následkami, ak EÚ rozšíri svoje obmedzenia.Ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok v Luxemburgu uviedli, že podľa pozorovateľov volebný proces nebol v súlade s bieloruskou legislatívou a porušil aj medzinárodné záväzky. "Lukašenkovi chýba akákoľvek demokratická legitimita," poznamenali vo vyhlásení a podporili miestne výzvy na vypísanie nových volieb."EÚ je pripravená prijať ďalšie reštriktívne opatrenia vrátane opatrení proti subjektom a vysokým predstaviteľom vrátane Alexandra Lukašenka. EÚ vyzýva bieloruské orgány, aby hľadali mierové a demokratické riešenie krízy prostredníctvom národného dialógu so širšou spoločnosťou," uvádza sa ďalej v stanovisku ministrov.